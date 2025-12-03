Florinda Meza reveló la verdadera causa de muerte de Chespirito y cómo fueron sus últimos años

Florinda Meza abrió una ventana íntima al deterioro de la salud de Roberto Gómez Bolaños y habló, como pocas veces, sobre los años finales del creador de El Chavo del 8. En la entrevista con Moria Casán, la actriz confirmó que el comediante “murió de Parkinson” y recordó cómo su vida cambió por completo para acompañarlo en un proceso que definió como “muy demandante”. “Él dejó de trabajar, pero yo seguí produciendo. Y en la época más productiva de mi vida, dejé todo para estar con él y cuidarlo”, expresó, dejando en claro el nivel de dedicación que implicó la enfermedad.