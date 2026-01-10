Hay alerta amarilla por tormentas en el norte y por vientos potentes en la costa

Serán afectados el este de Castelli, Chascomús, Dolores, Lezama, Magdalena, Punta Indio, Tordillo y General Lavalle, así como también el Partido de La Costa. Quienes se encuentren en estas regiones se darán con la aparición de vientos del sudeste rotando al sur con velocidades de entre 35 y 55 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, con las mayores intensidades sobre el Río de la Plata.