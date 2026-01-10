Secciones
Alerta naranja por temperaturas extremas: un calor poco frecuente afectará a una provincia

El avance de las altas temperaturas pone en marcha el sistema de alertas por calor extremo.

Una zona al sur del país espera temperaturas más elevadas de lo habitual. Una zona al sur del país espera temperaturas más elevadas de lo habitual. Foto: Walter Diaz
Hace 1 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó esta mañana su pronóstico para todo el país. En la actualización de las 5.52 del Sistema de Alerta Temprana (SAT), se anunció que una provincia de la Patagonia está bajo alerta naranja por temperaturas extremas por calor. Bajo ese nombre se conoce a las condiciones climáticas de un sitio cuando la temperatura supera el promedio del lugar.

Las temperaturas extremas pueden distinguirse según sean bajas –frío– o elevadas –calor–. En tanto que el nivel verde indica normalidad y el amarillo un efecto de la temperatura leve a moderado sobre la salud, el nivel naranja indica un efecto moderado a alto. El calor puede ser muy peligroso en este caso, en especial para los grupos de riesgo.

Dos provincias bajo alerta por calor extremo

Además de la provincia que tiene alerta naranja por temperaturas extremas de calor, hay una con alerta amarilla, es decir, se espera una temperatura elevada superior al promedio pero, a la vez, menos dañina para la salud. La provincia con alerta más elevada es Chubut, que tiene marcado el tercio oeste hacia la zona cordillerana. Las áreas afectadas serán la cordillera y meseta de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches y Río Senguer.

En el centro del país, Buenos Aires está bajo alerta amarilla. Pero no toda la provincia, sino la región sudoeste. Tendrán temperaturas elevadas el norte de Bahía Blanca, oeste de Patagones y Villarino, Puan, y zonas bajas de Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist.

¿Cómo se determinan los niveles de alerta en los eventos cálidos?

Según el SMN, los umbrales para determinar la ocurrencia de un evento de calor con temperatura extrema se establecen en base al Percentil 90 (P90), tanto para las temperaturas máximas como mínimas. Estos valores también pueden entenderse como la temperatura a partir de la cual uno se encuentra dentro del 10% de temperaturas más altas registradas (período 1961-2010) en ese lugar.

Superados esos umbrales, se considera que las temperaturas son extremas y deben tomarse precauciones. El sistema también utiliza otros percentiles, como el P95 y el P99, que denotan eventos más extremos aún, y son, entre otras cosas, los que definen el pase o no de un nivel de alerta a un nivel más alto.

