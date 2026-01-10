Alerta naranja por temperaturas extremas: un calor poco frecuente afectará a una provincia

Dos provincias bajo alerta por calor extremo

Además de la provincia que tiene alerta naranja por temperaturas extremas de calor, hay una con alerta amarilla, es decir, se espera una temperatura elevada superior al promedio pero, a la vez, menos dañina para la salud. La provincia con alerta más elevada es Chubut, que tiene marcado el tercio oeste hacia la zona cordillerana. Las áreas afectadas serán la cordillera y meseta de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches y Río Senguer.