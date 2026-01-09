Alerta naranja y amarilla: siguen las tormentas y el calor extremo en varias provincias

Para este viernes 9 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja por tormentas y calor extremo que alcanzan a gran parte del país. El aviso advierte sobre fenómenos que podrían generar complicaciones, con lluvias intensas, ráfagas fuertes, caída de granizo y temperaturas elevadas que incrementan el riesgo para la salud.
Las condiciones meteorológicas afectan a varias provincias, donde se recomienda extremar las precauciones, evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse informado ante posibles actualizaciones del pronóstico.
Por otro lado, el SMN también publicó una alerta naranja por calor extremo para sectores de la Patagonia como las zonas cordilleranas de Chubut, Río Negro y Neuquén. Según indicó el organismo, en estos puntos del país se prevén máximas de hasta 29° y mucho viento.
Alerta naranja y amarilla por tormentas y calor extremo este viernes 9 de enero: las provincias afectadas
De acuerdo con lo informado por el organismo nacional, el aviso naranja por tormentas alcanzará principalmente a Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Catamarca y Tucumán. En estas provincias se esperan fenómenos considerados “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.
Las áreas mencionadas podrían registrar tormentas intensas, con abundante actividad eléctrica, granizo en forma aislada, ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora y lluvias muy fuertes en cortos lapsos. Los acumulados de precipitación previstos oscilarán entre 60 y 100 milímetros.
En paralelo, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores de Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, además de Misiones, La Rioja, Salta y Jujuy. En estos casos, se anticipan eventos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
Según precisó el organismo, en estas zonas podrían darse condiciones similares a las del alerta naranja, aunque con menor intensidad: las ráfagas alcanzarían hasta 70 kilómetros por hora y los acumulados de lluvia se ubicarían entre 40 y 70 milímetros.