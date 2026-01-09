Secciones
Alerta naranja y amarilla: siguen las tormentas y el calor extremo en varias provincias

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por condiciones adversas en sectores del norte y sur del país.

Alerta por tormentas en varias provincias y sigue el calor extremo en La Patagonia
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Para este viernes 9 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja por tormentas y calor extremo que alcanzan a gran parte del país. El aviso advierte sobre fenómenos que podrían generar complicaciones, con lluvias intensas, ráfagas fuertes, caída de granizo y temperaturas elevadas que incrementan el riesgo para la salud.

Alerta por tormentas en Tucumán: “Las lluvias más intensas se esperan desde esta noche y hasta la madrugada”

Las condiciones meteorológicas afectan a varias provincias, donde se recomienda extremar las precauciones, evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse informado ante posibles actualizaciones del pronóstico. 

Por otro lado, el SMN también publicó una alerta naranja por calor extremo para sectores de la Patagonia como las zonas cordilleranas de Chubut, Río Negro y Neuquén. Según indicó el organismo, en estos puntos del país se prevén máximas de hasta 29° y mucho viento.

Alerta naranja y amarilla por tormentas y calor extremo este viernes 9 de enero: las provincias afectadas

De acuerdo con lo informado por el organismo nacional, el aviso naranja por tormentas alcanzará principalmente a Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Catamarca y Tucumán. En estas provincias se esperan fenómenos considerados “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Las áreas mencionadas podrían registrar tormentas intensas, con abundante actividad eléctrica, granizo en forma aislada, ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora y lluvias muy fuertes en cortos lapsos. Los acumulados de precipitación previstos oscilarán entre 60 y 100 milímetros.

En paralelo, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores de Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, además de Misiones, La Rioja, Salta y Jujuy. En estos casos, se anticipan eventos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Según precisó el organismo, en estas zonas podrían darse condiciones similares a las del alerta naranja, aunque con menor intensidad: las ráfagas alcanzarían hasta 70 kilómetros por hora y los acumulados de lluvia se ubicarían entre 40 y 70 milímetros.

Hay alerta naranja y amarilla por calor extremo, y siguen tormentas: qué zonas están en riesgo

Alerta naranja y amarilla: ¿en qué provincias habrá tormentas severas y fuertes vientos?

Hay alerta amarilla por tormentas y naranja por altas temperaturas: ¿cuáles son las zonas afectadas?

Un sábado con calor extremo y alerta amarilla por tormentas en Tucumán

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

No pienses en un elefante (y mucho menos en 2027)
No pienses en un elefante (y mucho menos en 2027)

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua

Un policía sufrió el robo de su mochila mientras vigilaba barrio Norte

Acusan a un joven por organizar picadas clandestinas en Lomas de Tafí

Tucumán no enviará este año delegación a Cosquín

La mejor enóloga de Argentina cuenta el secreto detrás de los 100 puntos Parker y la revolución de los vinos blancos

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite para que pegue rápido

¿Qué pasó con Bruce Willis?: el angustiante posteo de su esposa que encendió las alarmas sobre su supuesta muerte

Transferencias bancarias y billeteras virtuales: los límites de ARCA que debés respetar

Se espera un lunes templado y sin lluvia en Tucumán

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

La estremecedora revelación sobre la salud de Michael Schumacher: Está aquí

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

