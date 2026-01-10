Oídos bajo el agua: cómo evitar las infecciones

Infecciones estivales

El especialista explicó que existen varios factores que influyen en la mayor cantidad de casos. “La humedad nos juega en contra. En primer lugar, debemos tener en cuenta que vivimos en una de las ciudades más húmedas de Argentina. En segundo lugar, influye el mal cuidado del agua de las piletas. En tercer lugar, la falta de prevención y consultas médicas antes del verano. Normalmente el paciente llega a la consulta con dolor”, señaló.