Secciones
SociedadSalud

Oídos bajo el agua: cómo evitar las infecciones

Un especialista advierte sobre errores comunes y da consejos clave para evitar otitis por el uso de las piletas. No aconseja el alcohol puro.

Oídos bajo el agua: cómo evitar las infecciones
Hace 1 Hs

En verano, los problemas de oído se vuelven una consulta frecuente en los consultorios. El uso intensivo de piletas, la humedad ambiental y ciertos hábitos cotidianos favorecen la aparición de infecciones que, si no se tratan a tiempo, pueden generar complicaciones.

Para evitar estos cuadros, el otorrinolaringólogo Victorio Stok Berrondo brindó a LA GACETA recomendaciones para cuidar la salud auditiva.

Infecciones estivales

El especialista explicó que existen varios factores que influyen en la mayor cantidad de casos. “La humedad nos juega en contra. En primer lugar, debemos tener en cuenta que vivimos en una de las ciudades más húmedas de Argentina. En segundo lugar, influye el mal cuidado del agua de las piletas. En tercer lugar, la falta de prevención y consultas médicas antes del verano. Normalmente el paciente llega a la consulta con dolor”, señaló.

Stok Berrondo indicó que la humedad que queda dentro del oído altera la piel del conducto auditivo y favorece la proliferación de bacterias. También advirtió sobre prácticas habituales que resultan perjudiciales. “Los hisopos están prohibidos, están hechos para lastimar. Solo se pueden emplear en la parte externa”, afirmó.

Tapones y secado

El médico recomendó el uso de tapones únicamente en piletas compartidas, donde se desconoce el estado del agua. “Si es una pileta privada, no hace falta usar tapones. Solo son necesarios si el paciente tiene alguna condición que requiera su uso”, aclaró.

Sobre el secado, aconsejó un método simple. “Lo ideal es pasarse una toalla de manera suave en la parte externa del oído y se va a secar solo”, sostuvo.

Entre los indicios más frecuentes mencionó la sensación de oído tapado y el dolor al tocar la parte externa del conducto auditivo. “Lo ideal es consultar con el especialista antes de automedicarse. Las gotitas que usan todos no son recomendables; algunas otitis no necesitan gotas, otras pueden empeorar la situación”, advirtió.

“No recomiendo el uso de alcohol puro porque irrita, pero sí el alcohol boricado y entre tres a cinco gotas”, precisa. En estos casos, aconsejó esperar una hora y, si la molestia persiste, consultar al especialista.

Errores comunes

El uso de hisopos, trabitas, gotas de venta libre y el cucurucho de diario encendido figura entre los errores más comunes y puede causar perforaciones timpánicas.

Además, el especialista alertó sobre ciertos lugares. “Una de las peores aguas son las termales, porque se desconoce el estado en el que se encuentran”, concluyó.

Temas Vacaciones de verano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Vacaciones de verano en Tafí del Valle: precios, algunas promociones y nuevos hábitos de consumo

Vacaciones de verano en Tafí del Valle: precios, algunas promociones y nuevos hábitos de consumo

Mitos y verdades sobre el vapeo y sus consecuencias

Mitos y verdades sobre el vapeo y sus consecuencias

La depresión puede afectar al 5% de los adolescentes: ¿cuáles son los síntomas de alarma?

La depresión puede afectar al 5% de los adolescentes: ¿cuáles son los síntomas de alarma?

Valle de El Bolsón: un museo comunitario al costado de la ruta

Valle de El Bolsón: un museo comunitario al costado de la ruta

El verano de la revancha: la Costa Atlántica vuelve a ser el destino número uno de los argentinos

El verano de la revancha: la Costa Atlántica vuelve a ser el destino número uno de los argentinos

Lo más popular
Cambió la descripción de su perfil en LinkedIn y cuadruplicó las visualizaciones
1

Cambió la descripción de su perfil en LinkedIn y cuadruplicó las visualizaciones

La invasión silenciosa: las marcas de autos chinos ya cuadruplicaron sus ventas en el mercado argentino
2

La "invasión" silenciosa: las marcas de autos chinos ya cuadruplicaron sus ventas en el mercado argentino

Series para ver salteadas: qué mirar en verano sin necesidad de maratonear
3

Series para ver salteadas: qué mirar en verano sin necesidad de maratonear

Jóvenes migrantes en España: más permisos de residencia y mayor acceso al trabajo
4

Jóvenes migrantes en España: más permisos de residencia y mayor acceso al trabajo

Qué estudiar en 2026 si querés apostar a algo más que tecnología
5

Qué estudiar en 2026 si querés apostar a algo más que tecnología

La mejor enóloga de Argentina cuenta el secreto detrás de los 100 puntos Parker y la revolución de los vinos blancos
6

La mejor enóloga de Argentina cuenta el secreto detrás de los 100 puntos Parker y la revolución de los vinos blancos

Más Noticias
Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?

Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?

Qué estudiar en 2026 si querés apostar a algo más que tecnología

Qué estudiar en 2026 si querés apostar a algo más que tecnología

Jóvenes migrantes en España: más permisos de residencia y mayor acceso al trabajo

Jóvenes migrantes en España: más permisos de residencia y mayor acceso al trabajo

La mejor enóloga de Argentina cuenta el secreto detrás de los 100 puntos Parker y la revolución de los vinos blancos

La mejor enóloga de Argentina cuenta el secreto detrás de los 100 puntos Parker y la revolución de los vinos blancos

No hay riesgo de incendio forestal en Tucumán

No hay riesgo de incendio forestal en Tucumán

Una asesora libertaria estaba alcoholizada y chocó

Una asesora libertaria estaba alcoholizada y chocó

Caídas de la producción fabril y de la construcción durante noviembre

Caídas de la producción fabril y de la construcción durante noviembre

Las reservas se ubican en el nivel más alto en tres años

Las reservas se ubican en el nivel más alto en tres años

Comentarios