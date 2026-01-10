Oídos bajo el agua: cómo evitar las infecciones

En verano, los problemas de oído se vuelven una consulta frecuente en los consultorios. El uso intensivo de piletas, la humedad ambiental y ciertos hábitos cotidianos favorecen la aparición de infecciones que, si no se tratan a tiempo, pueden generar complicaciones.
Para evitar estos cuadros, el otorrinolaringólogo Victorio Stok Berrondo brindó a LA GACETA recomendaciones para cuidar la salud auditiva.
Infecciones estivales
El especialista explicó que existen varios factores que influyen en la mayor cantidad de casos. “La humedad nos juega en contra. En primer lugar, debemos tener en cuenta que vivimos en una de las ciudades más húmedas de Argentina. En segundo lugar, influye el mal cuidado del agua de las piletas. En tercer lugar, la falta de prevención y consultas médicas antes del verano. Normalmente el paciente llega a la consulta con dolor”, señaló.
Stok Berrondo indicó que la humedad que queda dentro del oído altera la piel del conducto auditivo y favorece la proliferación de bacterias. También advirtió sobre prácticas habituales que resultan perjudiciales. “Los hisopos están prohibidos, están hechos para lastimar. Solo se pueden emplear en la parte externa”, afirmó.
Tapones y secado
El médico recomendó el uso de tapones únicamente en piletas compartidas, donde se desconoce el estado del agua. “Si es una pileta privada, no hace falta usar tapones. Solo son necesarios si el paciente tiene alguna condición que requiera su uso”, aclaró.
Sobre el secado, aconsejó un método simple. “Lo ideal es pasarse una toalla de manera suave en la parte externa del oído y se va a secar solo”, sostuvo.
Entre los indicios más frecuentes mencionó la sensación de oído tapado y el dolor al tocar la parte externa del conducto auditivo. “Lo ideal es consultar con el especialista antes de automedicarse. Las gotitas que usan todos no son recomendables; algunas otitis no necesitan gotas, otras pueden empeorar la situación”, advirtió.
“No recomiendo el uso de alcohol puro porque irrita, pero sí el alcohol boricado y entre tres a cinco gotas”, precisa. En estos casos, aconsejó esperar una hora y, si la molestia persiste, consultar al especialista.
Errores comunes
El uso de hisopos, trabitas, gotas de venta libre y el cucurucho de diario encendido figura entre los errores más comunes y puede causar perforaciones timpánicas.
Además, el especialista alertó sobre ciertos lugares. “Una de las peores aguas son las termales, porque se desconoce el estado en el que se encuentran”, concluyó.