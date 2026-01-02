Verano activo 2026: así funcionan las colonias de vacaciones en el complejo Ledesma

Con el inicio de las colonias de vacaciones 2026, el complejo Ledesma volvió a convertirse en uno de los puntos neurálgicos del verano. La demanda superó las expectativas y los cupos se agotaron rápidamente para estos primeros días del año.
“En enero tenemos la colonia de vacaciones para niños de 4 a 13 años. Los cupos se completan muy rápido, los primeros días del mes siempre se hacen largas colas para inscribirlos”, contaron a LA GACETA Lourdes y Belén, guardavidas del complejo y profesoras de Educación Física.
Según explicaron, la colonia ofrece una agenda variada que combina recreación, juegos y actividades acuáticas. “Los chicos vienen a hacer recreación, tienen tiempo de pileta, aprenden a nadar y participan de muchas propuestas pensadas para que disfruten el verano”, detallaron.
Además de la colonia, el complejo ofrece clases de natación de lunes a viernes, de 9 a 10.30, abiertas a personas de todas las edades. “No es necesario saber nadar para empezar. Hay profesores que acompañan el proceso desde cero”, remarcaron.
Entre las actividades destacadas también se encuentra el aquagym, que se realiza los viernes por la tarde y está destinado tanto a jóvenes como a adultos. “Es una actividad muy buena para la salud, porque tonifica los músculos, mejora la resistencia y tiene muchos beneficios físicos”, señalaron.
A esta propuesta se suma un grupo de kayak que funciona los miércoles y viernes, de 9.30 a 10.30. “Quienes estén interesados en aprender kayak también pueden acercarse, es una actividad que cada vez suma más participantes”, indicaron.
En cuanto a los requisitos para ingresar a la pileta, Lourdes y Belén aclararon que es obligatorio el uso de traje de baño y ojotas, y que no se permite el ingreso con zapatillas. “Se puede usar remera con protección UV, sobre todo en niños o personas con problemas en la piel. El gorro es obligatorio para mujeres y para varones con pelo largo”, explicaron. También recordaron que los niños más pequeños deben ingresar siempre acompañados por un adulto y que el sector profundo está debidamente delimitado.
El complejo cuenta con un equipo de 11 guardavidas que supervisan permanentemente las actividades. “Estamos atentos para garantizar la seguridad de todos”, aseguraron.
Respecto a la revisión médica, informaron que se realiza en el mismo complejo los lunes y miércoles, de 16 a 18. “Por ahora esos son los días, pero si aumenta la concurrencia podrían sumarse más horarios”, adelantaron.
En relación a los costos, la natación libre tiene un valor mensual aproximado de $35.000. “Hay descuentos para jubilados y estudiantes presentando el certificado correspondiente”, precisaron. Para las actividades específicas como kayak, recomendaron consultar directamente en la secretaría del complejo.
Finalmente, las guardavidas destacaron los beneficios de la natación: “Mejora el bienestar, el autoestima, ayuda a liberar el estrés y es fundamental para la salud física. Es especialmente beneficiosa para personas con problemas pulmonares o cardiovasculares. Lo importante es mantenerse activo”, concluyeron.