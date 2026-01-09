El Gobierno calificó de "histórico" el acuerdo UE-Mercosur y confirmó que se firmará el 17 de enero

Uno de los puntos decisivos fue el cambio de postura de Italia. En diciembre, el país se había alineado con Francia y bloqueado el consenso, pero esta semana destacó los “enormes beneficios” del acuerdo y finalmente votó a favor. No obstante, aunque la firma se concrete en Asunción, el acuerdo no entrará en vigencia de manera inmediata, ya que deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo, un proceso que podría extenderse durante varias semanas.