El Gobierno calificó de "histórico" el acuerdo UE-Mercosur y confirmó que se firmará el 17 de enero

El canciller Pablo Quirno aseguró que traerá más comercio, inversión y empleo para Argentina y la región.

El Gobierno de Javier Milei destacó que la Unión Europea haya aprobado el acuerdo comercial con el Mercosur, luego de más de 25 años de intensas negociaciones entre ambos bloques, y lo calificó como "histórico". 

En su cuenta de la red social X, el canciller Pablo Quirno señaló el entendimiento representará una oportunidad clave para el crecimiento económico regional. En ese sentido, afirmó que el acuerdo significará “más comercio, más inversión y más empleo” tanto para los países de la Unión Europea como para los miembros del Mercosur.

“La Argentina liderada por el Presidente Javier Milei decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad”, afirmó. 

En la misma línea, el ministro de Relaciones Exteriores remarcó: “Todos ganamos: la Argentina y los países del Mercosur accederán de manera preferencial a la UE, la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas, que representa cerca del 15% del PBI mundial”.

Además, Quirno destacó que la Unión Europea “eliminará aranceles para el 92% de nuestras exportaciones y otorgará acceso preferencial para otro 7.5%. De esta forma, el 99% de las exportaciones agrícolas del MERCOSUR se verán beneficiadas”.

Acuerdo de libre comercio UE-Mercosur

La aprobación del acuerdo comercial por parte de la Unión Europea se concretó este viernes, tras más de dos décadas de negociaciones. La votación habilita a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a viajar a Asunción para firmar el acuerdo con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, algo que podría ocurrir este lunes.

El aval se alcanzó luego de que al menos el 65% de los países que integran el bloque europeo aceptaran las condiciones del tratado de libre comercio, pese a la oposición expresada por Francia, Polonia e Irlanda.

Uno de los puntos decisivos fue el cambio de postura de Italia. En diciembre, el país se había alineado con Francia y bloqueado el consenso, pero esta semana destacó los “enormes beneficios” del acuerdo y finalmente votó a favor. No obstante, aunque la firma se concrete en Asunción, el acuerdo no entrará en vigencia de manera inmediata, ya que deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo, un proceso que podría extenderse durante varias semanas.

