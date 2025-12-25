El Concejo capitalino se propone superar la crisis del transporte en 2026

Este año, la Capital fue protagonista de distintos sucesos que marcaron a la cuestión del transporte: manifestaciones de conductores de taxis y de motos de traslado, amenazas de suspensión de choferes de colectivos y hasta la firma de un acta acuerdo entre empresarios y funcionarios de la Intendencia. A principios de este mes, el cuerpo parlamentario encabezado por Fernando Juri aprobó por unanimidad la creación de un nuevo Sistema Único de Transporte de Pasajeros en Automóvil (Sutrapa) y de un marco regulatorio para las motocicletas que trabajen para aplicaciones como Uber, Didi o Cabify. Para el año próximo, además, se prevé profundizar aún más la actualización de la normativa en materia de movilidad urbana.