A cuánto llegará el dólar en 2026, según los "gurúes" de la City

Pese a las recientes modificaciones en el esquema cambiario, los "gurúes" de la City mantienen la calma. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado a finales de diciembre de 2025, el cual confirma que el sector privado espera un dólar tranquilo para la primera mitad del año.
El informe, que condensa las proyecciones de 44 participantes (entre consultoras, bancos y centros de investigación), arroja un dato clave para el bolsillo y la planificación financiera: el tipo de cambio oficial esperado para fines de enero es de $1.484.
Esta cifra implicaría un alza mensual del 2,5%, alineada con el ajuste previsto para el techo de la banda cambiaria.
El dólar correría por detrás de los precios
La proyección a mediano plazo marca una tendencia clara: el atraso cambiario relativo. Los analistas calculan que, para los primeros seis meses de 2026, el avance de la divisa será del 10,9%, ubicando la cotización en $1.605 hacia junio.
El dato relevante es que, según las estimaciones privadas, hacia mayo y junio los aumentos del "billete verde" comenzarían a correr por debajo de la inflación.
En materia de precios, el REM mostró un matiz. Si bien los analistas realizaron un leve ajuste alcista en los niveles esperados de inflación respecto a encuestas anteriores, sostuvieron el pronóstico de fondo: los aumentos de precios irán cediendo paulatinamente de acá a mitad de año.