A cuánto llegará el dólar en 2026, según los "gurúes" de la City

Pese a las recientes modificaciones en el esquema cambiario, los "gurúes" de la City mantienen la calma. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado a finales de diciembre de 2025, el cual confirma que el sector privado espera un dólar tranquilo para la primera mitad del año.