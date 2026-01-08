El Gobierno recolecta los dólares para los bonistas

Casi al filo de la campana, la administración del presidente Javier Milei ganó una pelea financiera, al cubrir los vencimientos de la deuda por más de U$S 4.200 millones y, de esa manera, evitar un incumplimiento con los acreedores por parte de la Argentina.
Esto fue posible, luego de que el Banco Central (BCRA) concretara una operación de pase pasivo (REPO) con seis bancos internacionales. La transacción se estructuró utilizando parte de su tenencia de los títulos AL35 y AL38, por un monto total de U$S 3.000 millones y a un plazo de algo más de un año. Cabe destacar que, si bien el Central recibió ofertas por U$S 4.400 millones, decidió no ampliar el monto finalmente adjudicado considerando las proyecciones de fortalecimiento de las reservas internacionales, advierte Portfolio Personal Inversiones (PPI).
En términos de costo financiero, la entidad que preside Santiago Bausili deberá pagar una tasa de interés equivalente a la SOFR (Tasa de Financiamiento Garantizado a un Día) en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que implica una tasa anual cercana al 7,4%.
El REPO (repurchase agreement o acuerdo de recompra) es una operación financiera que funciona como un préstamo de corto plazo. Como su nombre lo indica, implica la entrega de un activo financiero (en este caso dólares) y la obligación de devolverlo en un determinado plazo, con un costo (tasa de interés). A su vez, quien recibe estos activos entrega otros activos como “garantía”. Se trata de una operación más que necesaria, ya que el ministro de Economía, Luis Caputo, no tenía otra manera de cubrir los vencimientos de hoy ante la escasez de dólares atesorados por el Banco Central.
Una primera señal en este sentido se había originado a partir del último canje intra–sector público de Boncer por soberanos en dólares AL35 y AE38 que se utilizaron como colateral de la operación. El pago total de hoy asciende a U$S 4.382 millones, de los cuales U$S 2.695 millones corresponden a capital y los restantes U$S 1.686 millones a intereses. Al viernes pasado, el Tesoro contaba con depósitos en dólares por aproximadamente U$S 1.689 millones en el BCRA, tras una caída de U$S 280 millones registrada ese mismo día. De este modo, el Tesoro enfrentaba un faltante cercano a los U$S 2.693 millones para cubrir la totalidad del compromiso, o de U$S 2.010 millones si se netea la liquidez que permanecerá dentro del sector público (U$S 683 millones entre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el BCRA), puntualiza un reporte de PPI.
En este contexto, la concertación de la operación de REPO, que permite reforzar las arcas de la entidad a un costo financiero considerablemente bajo, parece un movimiento acertado por parte del oficialismo para afrontar el primer pago en dólares del año.
Características
La operación se estructuró como un REPO a 372 días y se concretó con una tasa equivalente al 7,4% anual. Entre las entidades participantes figuran Bank of China, BBVA, Deutsche Bank, Santander, JPMorgan y Goldman Sachs. Se trata del tercer repo acordado por la Argentina con bancos internacionales en el último año y las seis entidades que participaron en esta última operación fueron confirmadas por Bloomberg Línea.
En enero de 2025 se había cerrado una operación por U$S 1.000 millones y en junio otra por U$S 2.000 millones, ambas a tasas superiores. En esta ocasión, el monto fue mayor y el costo financiero resultó más bajo que en los acuerdos previos.
Tras la difusión de la operatoria, Caputo salió a defender el préstamo y arremetió contra el kirchnerismo, al afirmar que “ya no psicopatean a nadie”.
El titular del Palacio de Hacienda defendió el REPO que negoció el BCRA con seis bancos internacionales, y aseguró que esos U$S 3.000 millones son “para cancelar U$S 4.300 millones” que vencen hoy. “O sea, cancelamos deuda. Equivalente a financiamiento neto negativo, según su jerga”, fue lo que esbozó el ministro en sus redes, y agregó que el kirchnerismo “siempre se dedicó a aumentar el déficit y consecuentemente la deuda (300.000 millones mientras gobernaron)”.
En ese sentido, Caputo explicó la diferencia de la “deuda” que se tomó durante los gobiernos kirchneristas con el que se anunció ayer. “Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit. Como se les caía la cara de vergüenza de ser el gobierno que más deuda tomó en la historia, inventaron el concepto de ‘financiamiento neto positivo’, e incluso lo festejaban”, indicó.
El funcionario agregó, además, que “festejaban engañar a la gente y tomar deuda al mismo tiempo”. Agregó que la administración libertaria “terminó con el déficit y bajó la deuda consolidada en 50.000 millones”. “Besos para todos y sigan participando”, concluyó el ministro en las redes.
Lectura del mercado
Impacto dispar entre los activos
Más allá de la positiva lectura que dejó entre los operadores el REPO, los activos argentinos respondieron ayer de manera mixta, con los ADR viéndose presionados -al igual que en el último tramo de la rueda del martes-, mientras que los bonos en dólares reciben mejor el anuncio del Banco Central, indica el economista Gustavo Ber.
Ocurre que no sólo se refleja la posibilidad de utilizar ese mecanismo desde bancos internacionales para refinanciar los vencimientos, sino que también se valora la reducción del costo financiero y el mayor monto alcanzado. Ahora la atención se traslada a la respuesta de los inversores a partir de la acreditación de los fondos el 9-E, toda vez que de activarse un “efecto reinversión” podría contribuir favorablemente en la continuidad de la reducción del riesgo país, acota el analista.
Las compras que viene realizando la autoridad monetaria nacional vienen siendo bienvenidas por los operadores, más cuando ese proceso se lleva adelante sin alterar la calma del dólar mayorista que sigue en los $ 1.470, observa el economista.