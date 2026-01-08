El Gobierno recolecta los dólares para los bonistas

Una primera señal en este sentido se había originado a partir del último canje intra–sector público de Boncer por soberanos en dólares AL35 y AE38 que se utilizaron como colateral de la operación. El pago total de hoy asciende a U$S 4.382 millones, de los cuales U$S 2.695 millones corresponden a capital y los restantes U$S 1.686 millones a intereses. Al viernes pasado, el Tesoro contaba con depósitos en dólares por aproximadamente U$S 1.689 millones en el BCRA, tras una caída de U$S 280 millones registrada ese mismo día. De este modo, el Tesoro enfrentaba un faltante cercano a los U$S 2.693 millones para cubrir la totalidad del compromiso, o de U$S 2.010 millones si se netea la liquidez que permanecerá dentro del sector público (U$S 683 millones entre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el BCRA), puntualiza un reporte de PPI.