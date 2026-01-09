El Gobierno analiza reabrir la embajada argentina en Venezuela, tras la detención de Maduro

La posible reapertura de la embajada argentina también está siendo analizada en relación con la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde hace más de un año. En el Gobierno esperan que su liberación ocurra lo antes posible, aunque aún no hay una fecha confirmada. La liberación de Gallo -quien permanece bajo custodia venezolana- sigue siendo un punto de negociación sensible entre ambos países.