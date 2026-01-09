El Gobierno analiza reabrir la embajada argentina en Venezuela, tras la detención de Maduro

El Gobierno argentino está evaluando la posibilidad de reabrir la embajada en Venezuela, que permaneció cerrada desde el año pasado, cuando el entonces presidente Nicolás Maduro ordenó retirar al personal diplomático argentino y de otras naciones de la región. La decisión aún no está confirmada y se encuentra en una etapa inicial de análisis en Casa Rosada, confirmaron fuentes oficiales.
La discusión sobre una eventual reapertura se intensificó en las últimas semanas tras la decisión de Estados Unidos de avanzar con planes para reabrir su propia embajada en Caracas. Según el medio Bloomberg, la administración de Donald Trump solicitó a su personal diplomático prepararse para la llegada próxima de funcionarios norteamericanos, en el marco de la transición política que impulsa tras la detención de Maduro.
Desde el Gobierno argentino señalaron que la reapertura de la sede diplomática dependerá directamente del avance del proceso de democratización y pacificación en Venezuela. “Todo se está analizando, aún no hay confirmación”, indicaron las fuentes consultadas.
Las primeras evaluaciones oficiales están enfocadas en determinar si es factible volver a enviar diplomáticos al país caribeño, teniendo en cuenta el contexto de seguridad. Una fuente oficial describió la situación como “muy delicada” y advirtió que “no podemos arriesgarnos a mandar a gente y ponerla en peligro”.
La posible reapertura de la embajada argentina también está siendo analizada en relación con la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde hace más de un año. En el Gobierno esperan que su liberación ocurra lo antes posible, aunque aún no hay una fecha confirmada. La liberación de Gallo -quien permanece bajo custodia venezolana- sigue siendo un punto de negociación sensible entre ambos países.
Patricia Bullrich, senadora y ex ministra de Seguridad, afirmó en una entrevista que “el proceso de liberación comenzó. No sabemos si va a ser hoy, mañana o la semana que viene. Hay que estar tranquilos, las cosas se están encaminando y eso es importante”.
Las expectativas oficiales sobre la liberación de Gallo se vieron reforzadas tras el anuncio de Jorge Rodríguez -hermano de la vicepresidenta Delcy Rodríguez y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela- sobre la excarcelación de un grupo de presos políticos. Rodríguez afirmó que el gesto forma parte de la intención de “consolidar la unión nacional y contribuir a la paz” y que incluirá también a extranjeros detenidos.
Por ahora, la Casa Rosada observa con atención los movimientos diplomáticos de Estados Unidos y de otros actores internacionales, como Alemania y la Unión Europea, que han llamado a una solución política respetando la legalidad internacional en el marco de la crisis venezolana.
En paralelo, el Gobierno argentino continúa sosteniendo contactos con la administración estadounidense para recibir información sobre el conflicto venezolano y la situación de los ciudadanos argentinos detenidos, en medio de un escenario regional que sigue siendo complejo y cambiante.