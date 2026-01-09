Trump canceló una segunda ola de ataques contra Venezuela tras la liberación de presos políticos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cancelación de una posible segunda ola de ataques contra Venezuela luego de que el gobierno venezolano dispusiera la liberación de un gran número de presos políticos. Según el mandatario norteamericano, la medida constituye un “gesto muy importante e inteligente” en el marco de la “búsqueda de la paz” y de un proceso orientado a una transición democrática en el país caribeño.
En su declaración, Trump valoró positivamente las acciones impulsadas por Delcy Rodríguez y destacó la cooperación entre Estados Unidos y Venezuela para la reconstrucción de la infraestructura de petróleo y gas, que describió como “mucho mayor, mejor y más moderna”. De acuerdo con el presidente, este escenario volvió innecesaria la segunda ofensiva militar que había sido planificada con anterioridad, razón por la cual fue cancelada.
No obstante, el jefe de la Casa Blanca aclaró que todos los barcos estadounidenses permanecerán en sus posiciones como medida preventiva de seguridad. En el mismo mensaje, precisó que grandes empresas petroleras invertirán al menos U$S 100.000 millones en Venezuela y confirmó que se reunirá en la Casa Blanca con los representantes de estas compañías.
Por su parte, el titular de la Asamblea venezolana, Jorge Rodríguez, aseguró que el régimen decidió la liberación de algunos de los cientos de presos políticos detenidos en cárceles del país. En un discurso, afirmó: “El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”.
Rodríguez agregó: “Considérese este gesto del gobierno bolivariano, de amplia intención de búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad”.
La decisión se conoció cinco días después de la operación estadounidense realizada en Caracas que culminó con la captura de Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos por narcoterrorismo.
En este contexto, la organización venezolana de derechos humanos Foro Penal contabilizó al menos 863 personas encarceladas o perseguidas por razones políticas. Su director, Alfredo Romero, reclamó una amnistía general para todos los detenidos. “Una amnistía general para la libertad de presos políticos sería un importante gesto actualmente para unificar la población venezolana, obviamente sin garantizar impunidad por crímenes de lesa humanidad”, publicó en su cuenta de X.
A su vez, la Plataforma Unitaria Democrática, la principal coalición opositora del país, sostuvo que la liberación de presos políticos debe ir acompañada de otras medidas inmediatas. En un comunicado, señaló: “La liberación de TODOS los presos políticos, el cese de la represión y el desarme de los grupos irregulares que amenazan la convivencia ciudadana son acciones urgentes y de inmediata ejecución, pues dependen únicamente de la orden de quienes son responsables de ellas”.
Trump afirmó además este lunes que el régimen chavista comenzó a cerrar un centro de torturas en el corazón de Caracas tras la caída de Maduro. “Ha torturado. Tienen una cámara de tortura en medio de Caracas que están cerrando. Pero ha torturado gente”, sostuvo el mandatario, aunque no mencionó de manera directa el Helicoide. En ese marco, también brindó detalles del operativo que concluyó con la captura del exmandatario venezolano.
Desde la detención de Maduro el pasado fin de semana, distintas voces advirtieron sobre la urgencia de avanzar con medidas concretas, como la liberación de todos los presos políticos, para restaurar la confianza social y política y encaminar a Venezuela hacia una etapa de estabilidad institucional.