Trump canceló una segunda ola de ataques contra Venezuela tras la liberación de presos políticos

Por su parte, el titular de la Asamblea venezolana, Jorge Rodríguez, aseguró que el régimen decidió la liberación de algunos de los cientos de presos políticos detenidos en cárceles del país. En un discurso, afirmó: “El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”.