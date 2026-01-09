Acevedo, con equipo acotado en el PE; y Aldo Salomón al frente de la Legislatura

En su segundo día a cargo del PE, el vicegobernador estuvo con Medina Ruiz para analizar las políticas en materia sanitaria. “La salud pública de Tucumán es un orgullo y a eso lo marcan las estadísticas, teniendo en cuenta la atención en salud por las consultas más que por la atención de emergencia”, destacó el contador. Y remarcó que el sistema provincial “tiene la capacidad de hacerse cargo de cerca del 40% de pacientes que tienen obra social”. Además, ponderó la “planificación” de la gestión que encabeza Jaldo.