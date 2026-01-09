Acevedo, con equipo acotado en el PE; y Aldo Salomón al frente de la Legislatura

El vicegobernador Miguel Acevedo estará al frente del Poder Ejecutivo (PE) hasta el 22 de este mes, inclusive, por la licencia (sin goce de sueldo) que tomó el gobernador, Osvaldo Jaldo. Y si bien quedó con equipo acotado en el gabinete para estas semanas de receso, el titular de la Legislatura valoró la planificación en la Casa de Gobierno.
En el cierre de la semana, Acevedo recibió a los ministros Luis Medina Ruiz (Salud) y Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), dos de los que permanecen en funciones, junto a Federico Masso (Desarrollo Social) y a Susana Montaldo (Educación).
En coincidencia con el tranqueño, hicieron uso de días de su licencia anual los ministros Darío Monteros (Interior) y Regino Amado (Gobierno y Justicia). Además, la próxima semana se reincorporaría Daniel Abad (Economía y Hacienda), mientras que también está haciendo uso de sus días de descanso el titular de Obras Públicas y Transporte, Marcelo Nazur.
En su segundo día a cargo del PE, el vicegobernador estuvo con Medina Ruiz para analizar las políticas en materia sanitaria. “La salud pública de Tucumán es un orgullo y a eso lo marcan las estadísticas, teniendo en cuenta la atención en salud por las consultas más que por la atención de emergencia”, destacó el contador. Y remarcó que el sistema provincial “tiene la capacidad de hacerse cargo de cerca del 40% de pacientes que tienen obra social”. Además, ponderó la “planificación” de la gestión que encabeza Jaldo.
Con Agüero Gamboa, en tanto, Acevedo abordó los informes relacionados a las tormentas registradas el jueves por la noche. “El departamento más afectado fue Tafí Viejo, pero fueron anegaciones”, advirtió el vicegobernador. Y remarcó que, si bien fue una “lluvia intensa, con muchos milímetros en poco tiempo”, no se produjeron “mayores inconvenientes” en la provincia.
A la vez, en la audiencia con Agüero Gamboa se dialogó sobre el desarrollo de los operativos de seguridad en las villas de verano. “Nos dijo el gobernador, antes de irse, y es lo que queremos cumplir: que las vacaciones se disfruten en paz y en tranquilidad”, indicó el vicegobernador.
Así como el receso de verano disminuyó la actividad en la Casa de Gobierno, algo similar sucede en la Legislatura, que se encuentra en el período de extraordinarias y sin sesiones en agenda. Con Acevedo a cargo del PE, ¿quién quedó al frente de la sede de Muñecas al 900? Según indicaron fuentes oficiales, el vicepresidente primero, el oficialista Aldo Salomón, permanece en reemplazo del vicegobernador, dada la ausencia del presidente subrogante de la Cámara provincial, Sergio Masilla. Sin embargo, a partir del lunes próximo la máxima autoridad provisoria del Poder Legislativo sería Alfredo Toscano, vicepresidente segundo del cuerpo colegiado y miembro del bloque “Compromiso Tucumán”.
En la agenda
Más allá del período de descanso y de los corrimientos en los puestos jerárquicos, la agenda continúa en el Poder Ejecutivo y en la Legislatura.
Acevedo recibió en la Casa de Gobierno al intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva, y al comisionado comunal de El Mollar, Ramón Ávila. Ante el contador, las autoridades locales presentaron la propuesta para completar la obra de iluminación entre los kilómetros 56 y 52 de la ruta provincial 307, hasta el control policial de La Angostura.
En diálogo con la prensa, el vicegobernador en ejercicio del PE calificó como “una buena noticia” esa iniciativa, y destacó que “tiene todo el cableado subterráneo”. “Eso es importante, mirar a futuro. En Tafí del Valle se hizo ya un tramo de iluminación, ese tramo va a tener continuidad hasta El Mollar, así que prácticamente va a quedar todo el tramo de la ruta concluido”, expresó.
Además, el otrora ministro del Interior recalcó el impacto que tienen estos trabajos en la seguridad vial y en la calidad de vida de los tucumanos que residen fuera de los principales centros urbanos. “Esa labor se viene haciendo en distintas comunas, y entre comuna y comuna ya se está iluminando toda la ruta, y eso es altamente positivo, no tan solo para la visual, sino porque es seguridad vial”, afirmó.
Si bien Acevedo quedó interinamente como responsable del Poder Ejecutivo, en estos días también se dio tiempo para llevar adelante encuentros que estaban previstos en la Cámara. En esta ocasión, junto al titular del Ente Cultural, Humberto Salazar, a integrantes de la delegación tucumana que, con aportes del PE y de la Legislatura, representará a la provincia en la 54° edición del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín. “En momentos complejos, en donde cada uno pone un granito de arena, podemos ir avanzando”, destacó Acevedo.