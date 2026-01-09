Secciones
Bicis acuáticas, shows y teatro: qué hacer el fin de semana en Tucumán

Conocé el cronograma completo de actividades gratuitas, ferias y paseos guiados organizados por la Municipalidad para este fin de semana en los parques y plazas de la capital.

Bicis acuáticas, shows y teatro: qué hacer el fin de semana en Tucumán Foto: Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Hace 2 Hs

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán compartió el calendario de actividades de este fin de semana. Música, danza y deportes se fusionarán en los espacios verdes y culturales de la ciudad. Las propuestas son gratuitas y los interesados en participar deberán estar atentos al estado del tiempo, porque muchas de ellas se suspenden en caso de lluvia.

Además de este calendario, los museos municipales también recibirán visitantes el sábado y domingo. En enero, la Oficina de Información Turística de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, ubicada a la par de la Casa Histórica (Congreso al 100), atiende de lunes a viernes de 8 a 13 y de 16 a 21; y los sábados, domingos y feriados, de 9 a 20, en horario corrido.

Qué hacer el fin de semana en Tucumán

Viernes 9 de enero

- Paseos gratuitos en las bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. De 14 a 20. Llevar DNI. Se suspende por lluvia.

- Paseos gratuitos a bordo del nuevo Autobús de la Aventura. La partida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. A las 19 y a las 20. Las inscripciones son gratuitas y se reciben de manera presencial en la parada de Laprida primera cuadra, 15 minutos antes de cada salida. El colectivo panorámico cuenta con 30 cupos por paseo y los circuitos tienen una duración de aproximadamente 40 minutos. Los niños deben estar acompañados por un adulto. Las actividades se suspenden en caso de lluvia.

- Caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital. A las 19. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística, Congreso y Crisóstomo Álvarez. Las inscripciones se realizan en el enlace al final de la nota. Se suspende por lluvia.

- Muestra de títeres en la Costanera, en avenida Costanera y Juan Domingo Perón a las 19. Pensada para compartir en familia, nacida del trabajo colectivo del taller de títeres y reciclado. La muestra combina historias inspiradas en la vida barrial con un espacio de creación y juego a partir de materiales reutilizados, invitando a niñas y niños a acercarse al mundo de los títeres desde la imaginación, la participación y el cuidado del ambiente.

- Gimnasia en el natatorio del Complejo Ledesma de 19.30 a 21, para las alumnas del programa Ciudad Activa que semanalmente asisten a las clases del Parque 9 de Julio, Parque Avellaneda, Plaza Urquiza y Plaza San Martín. Se suspende por lluvia.

- Espectáculo gratuito de danzas folclóricas a las 20 a cargo del Ballet Sol Naciente frente a la Casa Histórica, en calle Congreso al 100. Se suspende por lluvia.

Sábado 10 de enero

- Caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística, Congreso y Crisóstomo Álvarez a las 10.30. Las inscripciones se realizan en el link al final de la nota. Se suspende por lluvia.

- Paseos gratuitos en las bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. De 10 a 13 y de 15 a 20. Llevar DNI. Se suspende por lluvia.

- El Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700, abre sus puertas al público en general, con entrada libre y gratuita de 17 a 21.

- Taller gratuito de Jardines Flotantes en el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, de 17.30 a 19.30, ubicado en Lamadrid al 3.700. No se requiere inscripción previa. Cupos por orden de llegada.

- Feria Manantial Sur - 2500 Viviendas, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón. De 18 a 23. Se suspende por lluvia.

- Feria de Emprendedores en el Parque El Provincial, en avenida Roca y Chacabuco. Desde las 19. Se suspende por lluvia.

- Paseo Gastronómico en el Parque El Provincial, en avenida Roca y 9 de Julio. Desde las 19. Se suspende por lluvia.

- Feria Gourmet en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción. Desde las 19. Se suspende por lluvia.

- Feria de Artesanos en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y caminería central. Desde las 19. Se suspende por lluvia.

- Caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística, Congreso y Crisóstomo Álvarez. Desde las 19. Las inscripciones se realizan mediante el link al final de la nota. Se suspende por lluvia.

- Paseos gratuitos a bordo del nuevo Autobús de la Aventura a las 19 y a las 20. La partida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Las inscripciones son gratuitas y se reciben de manera presencial en la parada de Laprida primera cuadra, 15 minutos antes de cada salida. El colectivo panorámico cuenta con 30 cupos por paseo y los circuitos tienen una duración de aproximadamente 40 minutos. Los niños deben estar acompañados por un adulto. Las actividades se suspenden en caso de lluvia.

- Espectáculo gratuito de danzas folclóricas a cargo del Ballet Sol Naciente a las 20 frente a la Casa Histórica, en calle Congreso al 100. Se suspende por lluvia.

Domingo 11 de enero

- Caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística, Congreso y Crisóstomo Álvarez a las 9.30. Las inscripciones se realizan mediante el link al final de la nota. Se suspende por lluvia.

- Paseos gratuitos en las bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio de 10 a 13 y de 15 a 20. Llevar DNI. Se suspende por lluvia.

- El Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700, abre sus puertas al público en general de 17 a 21, con entrada libre y gratuita.

- Feria Manantial Sur - 2500 Viviendas, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón. De 18 a 23. Se suspende por lluvia.

- Feria de Emprendedores en el Parque El Provincial, en avenida Roca y Chacabuco. Desde las 19. Se suspende por lluvia.

- Paseo Gastronómico en el Parque El Provincial, en avenida Roca y 9 de Julio. Desde las 19. Se suspende por lluvia.

- Feria Gourmet en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción. Desde las 19. Se suspende por lluvia.

- Feria de Artesanos en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y caminería central. Desde las 19. Se suspende por lluvia.

- Feria en el Parque 9 de Julio, sobre avenida Soldati al 300. Estarán los puestos de la feria que usualmente se instala en el Parque Quinto Centenario. Desde las 19. Se suspende por lluvia.

- Caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística, Congreso y Crisóstomo Álvarez a las 19. Las inscripciones se realizan de forma online en el link al final de la nota. Se suspende por lluvia.

- Paseos gratuitos a bordo del nuevo Autobús de la Aventura. -La partida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra a las 19 y a las 20. Las inscripciones son gratuitas y se reciben de manera presencial en la parada de Laprida primera cuadra, 15 minutos antes de cada salida. El colectivo panorámico cuenta con 30 cupos por paseo y los circuitos tienen una duración de aproximadamente 40 minutos. Los niños deben estar acompañados por un adulto. Las actividades se suspenden en caso de lluvia.

Inscripciones: https://linktr.ee/busturisticosmt.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánParque 9 de JulioParque Avellaneda
