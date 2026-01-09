Bicis acuáticas, shows y teatro: qué hacer el fin de semana en Tucumán

- Paseos gratuitos a bordo del nuevo Autobús de la Aventura. La partida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. A las 19 y a las 20. Las inscripciones son gratuitas y se reciben de manera presencial en la parada de Laprida primera cuadra, 15 minutos antes de cada salida. El colectivo panorámico cuenta con 30 cupos por paseo y los circuitos tienen una duración de aproximadamente 40 minutos. Los niños deben estar acompañados por un adulto. Las actividades se suspenden en caso de lluvia.