Vacaciones de verano en Tafí del Valle: precios, algunas promociones y nuevos hábitos de consumo

El público que llega es mayormente familiar, con una presencia de jóvenes menor a la de temporadas anteriores. “No hay la invasión de jóvenes de antes, aunque los fines de semana se nota más”. En cuanto al consumo, aclara que los jóvenes tienen gastos específicos, pero también compran. “Las chicas vienen a buscar suéteres, vestiditos o algo fresco, según el clima”, cuenta, y remarca que las variaciones térmicas propias de Tafí influyen directamente en las ventas.