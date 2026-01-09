Vacaciones de verano en Tafí del Valle: precios, algunas promociones y nuevos hábitos de consumo

En un local gastronómico de la avenida Perón de Tafí del Valle, Abril Díaz y Florencia Echavarría describen una temporada marcada por un consumo más medido y una menor afluencia de turistas respecto de otros veranos. “Está tranquila, bastante tranquila”, resumen.
En términos de precios, explican que el valor de una comida parte de promociones pensadas para sostener la demanda. “La napolitana está a $13.500, es lo que más se pide”, señalan. Los precios se mantienen sin cambios durante la semana, aunque el movimiento económico varía según el día. “Los sábados y domingos se nota un poco más”, aclaran.
Por ahora, el público que llega es mayormente familiar y el gasto aparece más contenido. La presencia de jóvenes, en cambio, se concentra en eventos puntuales, como el Seven de rugby de fines de enero. “Viene gente, pero no como antes, y no siempre se traduce en consumo”, explican.
El local funciona con turnos de ocho horas y refuerza el personal durante la temporada, aunque el balance hasta ahora es de cautela. La expectativa está puesta en que, con el avance de enero, el flujo turístico mejore y reactive el movimiento económico.
María Sotelo, a cargo de un local de ropa en Tafí del Valle, describe una temporada que comenzó con señales dispares. “A principios de diciembre arrancó lento, cuando otros años ya se notaba más movimiento. En enero entró más gente”, explica. El cambio, señala, se percibe sobre todo de jueves a domingo, mientras que durante la semana el flujo es más moderado.
El público que llega es mayormente familiar, con una presencia de jóvenes menor a la de temporadas anteriores. “No hay la invasión de jóvenes de antes, aunque los fines de semana se nota más”. En cuanto al consumo, aclara que los jóvenes tienen gastos específicos, pero también compran. “Las chicas vienen a buscar suéteres, vestiditos o algo fresco, según el clima”, cuenta, y remarca que las variaciones térmicas propias de Tafí influyen directamente en las ventas.
En materia de precios, el contexto económico obligó a modificar estrategias. “Este año empezamos con liquidación desde el primero de enero, algo que antes hacíamos recién en febrero”, cuenta.
Según Sotelo, el mercado está impulsado casi exclusivamente por el turismo. “Los que compran son turistas, sobre todo grupos de mujeres y chicas jóvenes. La gente del lugar lo hace en ocasiones puntuales”, señala.
Luzmila Vélez, comerciante colombiana que cada temporada viaja a Tafí para trabajar en un local de su familia, describe un escenario de ventas más complejo que en años anteriores. “En comparación con el año pasado, bajó mucho”, asegura.
“Los turistas siempre piden ofertas. En muchos casos preguntan por descuentos en efectivo”, añade y describe que el público es casi exclusivamente turístico y el consumo local es mínimo. En ese contexto, la expectativa es moderada. “Esperamos que todos podamos vender un poco, porque el comercio lo necesita”, desea.