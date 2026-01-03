Con Juri al mando, la Capital planifica el verano

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán organiza el trabajo operativo del verano con Fernando Juri al frente del Ejecutivo. La intendenta Rossana Chahla hizo uso de su licencia anual y le cedió el sillón principal al presidente del Concejo Deliberante, que habló de las proyecciones para el período estival. Aseguró que las áreas funcionan con normalidad y que se mantiene en alerta el dispositivo de emergencia ante eventuales lluvias.
El receso de la jefa municipal quedó asentado mediante el decreto N° 0619 del pasado lunes 29 de diciembre. Allí se dispone que desde ese día y hasta el miércoles 14 inclusive, Juri desempeñará las funciones de intendente municipal. En comunicación con LA GACETA, el titular del cuerpo colegiado indicó que mantiene un diálogo permanente con la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano, para asegurarse de que la Capital continúe con el manejo habitual de operatividad.
Además, Juri informó que el lunes encabezará una reunión de equipo en la sede de 9 de Julio y Lavalle donde se revisará el trabajo previsto para cada repartición y, sobre todo, el plan de contingencia ante posibles anegamientos. “Es uno de los temas que hablamos con la intendenta antes de su licencia, ya tenemos todo previsto. De hecho, en la tormenta fuerte del lunes pasado, los canales funcionaron bastante bien y eso impidió que se produjeran inundaciones y que se tuviera que evacuar gente. Sin dudas es una de las prioridades de esta época”, aseveró.
El presidente del Concejo reafirmó que, en su paso por la Intendencia, buscará mantener el orden de las oficinas y atender únicamente asuntos particulares que puedan surgir, dejando que las cuestiones de fondo las maneje Chahla en su regreso. “Me puse a disposición de todos los secretarios y funcionarios, para lo que necesiten”, insistió.
Tareas de verano
En tanto, la secretaria de Gobierno de la Municipalidad capitalina profundizó en la agenda operativa prevista para esta estación. “Los servicios se mantienen activos, se desarrollan las colonias de verano y las plazas siguen con clases y actividades; también nuestras ferias con los ajustes de horarios propios de la temporada. La ciudad sigue presente, activa y trabajando para los vecinos durante todo el año”, resaltó.
Giuliano se refirió al procedimiento especial para la época de lluvias y destacó los trabajos en materia de planificación hídrica desarrollados en el municipio. “Por primera vez en la historia de San Miguel de Tucumán se realizó un relevamiento topográfico aéreo de toda la ciudad, que permite contar con información precisa del territorio y avanzar con mayor solidez en el abordaje de los problemas pluviales”, manifestó.
Tras este diagnóstico -sostuvo- es que se impulsó la ejecución de obras para mejorar la fluidez del agua en los desagües. “Se proyecta continuar avanzando de manera coordinada con la Provincia de Tucumán y con organismos internacionales, con el objetivo de planificar soluciones estructurales y dar respuestas de fondo a una problemática que afecta a numerosos barrios desde hace décadas”, dijo Giuliano a LA GACETA.
Proyecciones
La funcionaria municipal habló de los trabajos previstos por la gestión para este 2026. Mencionó que las prioridades serán el transporte, la seguridad, el cuidado del medio ambiente y la obra pública. También se proyectan iniciativas específicas vinculadas al deporte en la ciudad.
En movilidad urbana se buscará fortalecer el Plan Integral que inició con el cambio de sentido de las calles Crisóstomo Álvarez y San Lorenzo en 2024. “Vamos a poner especial énfasis en el control de los carriles exclusivos para colectivos y en la evaluación y fiscalización de la correcta prestación del servicio de transporte público de pasajeros”, señaló Giuliano. En este sentido, agregó que la reglamentación en curso de las plataformas electrónicas aportarán reglas claras e igualdad de condiciones para todos los actores que circulan en la Capital tucumana.
La oficina de Medio Ambiente, a cargo de Julieta Migliavacca, apostará a la reducción de basurales, al fortalecimiento de la conciencia ambiental y al trabajo en conjunto con la comunidad en los barrios. Este año, además, el municipio “acompañará con políticas públicas y gestión deportiva que promuevan inclusión, encuentro y comunidad” en la temporada mundialista, según subrayó Giuliano.
Asimismo, la secretaria de Gobierno de la Municipalidad celebró los avances en seguridad. “Iniciamos el año con 500 cámaras operativas, lo que representa un salto cualitativo muy importante. Dejamos de tener cámaras aisladas para pasar a contar con un sistema inteligente de seguridad ciudadana, que integra megafonía, tótems y cámaras con inteligencia artificial”, comentó, al tiempo que advirtió que la incorporación de las “bodycams” y de la tecnología avanzada para la gestión de infracciones favoreció la capacidad de respuesta de la ciudad.
Por último, Giuliano se refirió a la ejecución del Presupuesto Participativo, asegurando que tendrá un rol central. “Son 20 proyectos para comenzar a implementar este año, entre ellos el Complejo Muñoz, playones deportivos en distintos barrios y la puesta en valor de plazas en distintos puntos de la ciudad. La obra pública con integración barrial y social seguirá siendo uno de los grandes ejes de la gestión”, cerró.