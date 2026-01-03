Con Juri al mando, la Capital planifica el verano

Además, Juri informó que el lunes encabezará una reunión de equipo en la sede de 9 de Julio y Lavalle donde se revisará el trabajo previsto para cada repartición y, sobre todo, el plan de contingencia ante posibles anegamientos. “Es uno de los temas que hablamos con la intendenta antes de su licencia, ya tenemos todo previsto. De hecho, en la tormenta fuerte del lunes pasado, los canales funcionaron bastante bien y eso impidió que se produjeran inundaciones y que se tuviera que evacuar gente. Sin dudas es una de las prioridades de esta época”, aseveró.