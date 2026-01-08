Polémica en la AFA: el Gobierno recurriría a un veedor y citaría a los contadores que aprobaron el balance

"Chiqui" Tapia, en el centro de la escena

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, quedó en el foco de la investigación mientras la entidad aguarda definiciones clave antes del vencimiento del plazo fijado por la IGJ. Desde el Gobierno no descartan que, si las respuestas no resultan satisfactorias, se recomiende al Ministerio de Justicia la designación de un veedor oficial para auditar los libros contables de los últimos ocho años. Vítolo, además, negó que una eventual intervención pueda derivar en sanciones deportivas para la Selección argentina por parte de la FIFA y calificó esa posibilidad como “un disparate”, citando antecedentes similares en otros países.