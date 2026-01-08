Polémica en la AFA: el Gobierno recurriría a un veedor y citaría a los contadores que aprobaron el balance

El Gobierno nacional avanzó en las últimas horas sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y evalúa la posibilidad de designar un veedor oficial dentro de la entidad, en el marco de una investigación administrativa por sus balances contables. Según informó LA NACION, la Inspección General de Justicia (IGJ) citó a los contadores que certificaron los estados financieros que hoy se encuentran bajo observación.
El titular del organismo, Daniel Vítolo, confirmó que la AFA tiene plazo hasta el 20 de enero para responder una serie de requerimientos vinculados al origen y destino de cifras millonarias que no estarían debidamente justificadas. De acuerdo a la información publicada por LA NACION, las consultas apuntan a movimientos cercanos a los 400 millones de dólares.
En ese contexto, la IGJ convocó a los profesionales que aprobaron los balances de la AFA y de la Superliga correspondientes a los ejercicios cuestionados, con el objetivo de que brinden explicaciones formales. “Hay cifras globales muy significativas que no están explicadas y sobre las cuales la AFA ha guardado silencio”, señaló Vítolo en declaraciones periodísticas reproducidas por LA NACION.
"Chiqui" Tapia, en el centro de la escena
Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, quedó en el foco de la investigación mientras la entidad aguarda definiciones clave antes del vencimiento del plazo fijado por la IGJ. Desde el Gobierno no descartan que, si las respuestas no resultan satisfactorias, se recomiende al Ministerio de Justicia la designación de un veedor oficial para auditar los libros contables de los últimos ocho años. Vítolo, además, negó que una eventual intervención pueda derivar en sanciones deportivas para la Selección argentina por parte de la FIFA y calificó esa posibilidad como “un disparate”, citando antecedentes similares en otros países.