Cómo están las rutas en Salta tras el temporal: los tramos afectados y trabajos en las rutas nacionales 68 y 40

La tormenta de gran intensidad que afectó este miércoles al Valle de Lerma volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de la región frente a los fenómenos climáticos y generó una situación crítica en la red vial, en especial para quienes se trasladan desde Tucumán hacia Cafayate. Las fuertes precipitaciones provocaron el aumento del caudal del Arroyo San Vicente, lo que dejó a numerosos conductores varados durante la tarde sobre la ruta nacional 68, uno de los principales corredores utilizados para acceder a los Valles Calchaquíes.