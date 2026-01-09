Jesús María 2026: tras la cancelación de la primera noche, así queda la grilla para hoy

Sábado de gala con Abel Pintos

Para quienes ya tienen su entrada para mañana, la programación se mantiene sin cambios. El festival recibirá a una de sus figuras más convocantes, Abel Pintos, quien compartirá escenario con Los Nocheros, Los Herrera y Los Trajinantes, en lo que promete ser la primera noche de convocatoria masiva de esta edición especial.