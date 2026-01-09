Secciones
Jesús María 2026: tras la cancelación de la primera noche, así queda la grilla para hoy

La 60° edición del Festival Nacional de Doma y Folklore tuvo un comienzo accidentado. Tras la cancelación total de la primera jornada por lluvia, la organización reestructuró la grilla para este viernes.

Hace 25 Min

El Festival de Jesús María 2026 no pudo tener el debut soñado. Tras las intensas precipitaciones que azotaron a la región, la Comisión Organizadora confirmó la cancelación definitiva de la primera noche. A diferencia de otras ediciones, se informó que la jornada no será reprogramada, lo que obligó a realizar ajustes de último momento en el cronograma oficial para salvar los actos protocolares.

El comunicado oficial y la reprogramación

Pasado el mediodía de ayer, la prensa del festival lanzó un comunicado que llevó desilusión a los seguidores: la suspensión de todas las actividades previstas era inminente. Sin embargo, para no perder la esencia del aniversario número 60, se decidió trasladar el Acto Inaugural y el Desfile Unión de los Pueblos a la jornada de hoy.

El desfile comenzó a las 15:30 con el objetivo de arribar al Anfiteatro José Hernández a las 17:30. El momento más esperado, el acto central con los abanderados y la presentación de Destino San Javier, se reprogramó finalmente para las 21:00 de este viernes.

Los Palmeras y Q´Lokura: el plato fuerte de este viernes

A pesar del traspié inicial, la expectativa es total para la velada de hoy. El escenario Martín Fierro recibirá a los artistas que debieron postergar su show, sumándose a la grilla original de esta noche.

Los artistas confirmados para hoy:

Destino San Javier (reprogramados).

Los Palmeras.

Q´Lokura.

Los 4 de Córdoba.

Lautaro Rojas y Angelo Aranda.

Además de la música, se espera que el campo de la doma se encuentre en condiciones óptimas para el inicio del campeonato nacional de jineteada, tras el arduo trabajo de mantenimiento realizado tras las lluvias.

Sábado de gala con Abel Pintos

Para quienes ya tienen su entrada para mañana, la programación se mantiene sin cambios. El festival recibirá a una de sus figuras más convocantes, Abel Pintos, quien compartirá escenario con Los Nocheros, Los Herrera y Los Trajinantes, en lo que promete ser la primera noche de convocatoria masiva de esta edición especial.

