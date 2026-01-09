BTS en Argentina: las ARMYs ya empezaron la locura y advierten por posibles estafas

¿BTS se presentará en Argentina?

Las fechas aún no están confirmadas. La única información disponible de forma oficial indica que la banda hará una gran gira por todo el mundo. Pero no se sabe con certeza en qué países se presentarán. Pese a ello, fanáticas de todo el mundo ya especulan con los espectáculos. En Argentina, los rumores indican que se darían dos shows. Pero nada fue confirmado por la productora ni por productoras locales.