BTS en Argentina: las ARMYs ya empezaron la locura y advierten por posibles estafas

Tras casi cuatro años de inactividad, la banda surcoreana anunció su nuevo álbum y una gira mundial. En medio de la gran expectativa, crecen las especulaciones sobre posibles shows en Argentina y las advertencias por estafas en redes sociales.

Los miembros de la banda BTS pusieron en pausa sus carreras musicales para cumplir con el servicio militar obligatorio surcoreano. Los miembros de la banda BTS pusieron en pausa sus carreras musicales para cumplir con el servicio militar obligatorio surcoreano. Foto: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic
Hace 17 Min

Después de casi cuatro años en suspenso, sin actividades ni presentaciones públicas, la banda surcoreana BTS parece estar a punto de regresar a los escenarios. Por lo pronto, se anunció la fecha de lanzamiento del próximo álbum de la banda y, además, de una nueva gira mundial. Pero las fanáticas de la banda, conocidas como ARMY, ya empezaron un sinfín de especulaciones en pos de obtener sus entradas.

“Estamos emocionados de compartirles algunos detalles sobre el lanzamiento de BTS. El quinto álbum y el inicio de una gira mundial”, escribieron desde la cuenta de la productora de la banda, BigHit Music. El álbum tendría un contenido especial porque marca el regreso de la banda luego de tres años y nueve meses. “Los miembros estuvieron profundamente involucrados en la creación de las canciones”, anunciaron también.

¿BTS se presentará en Argentina?

Las fechas aún no están confirmadas. La única información disponible de forma oficial indica que la banda hará una gran gira por todo el mundo. Pero no se sabe con certeza en qué países se presentarán. Pese a ello, fanáticas de todo el mundo ya especulan con los espectáculos. En Argentina, los rumores indican que se darían dos shows. Pero nada fue confirmado por la productora ni por productoras locales.

En una horda de fanáticas emocionadas por obtener algún anticipo de la gira, algunos rumores más empezaron a circular. Por ejemplo, en gran parte de América Latina se dijo que en Argentina ya había gente acampando en las afueras del estadio de River. Sin embargo, todo terminó siendo parte de la viralización de un chat interno.

En este sentido, páginas de ARMY de otros países comunicaron que en Argentina había personas cobrando a fanáticos de otros lugares para reservarles un lugar en la fila. Ante esta situación de alarma y un clima de desesperación creciente entre las seguidoras de la banda, muchas páginas advirtieron para que no cayeran en estafas ni entregaran dinero a nadie.

Estafas por la gira mundial de BTS

Las redes sociales como TikTok e Instagram son las primeras fuentes que manejan información al respecto. Por estos medios iniciaron las advertencias sobre estafas e incluso se conoció que algunas jóvenes y adolescentes ya fueron estafadas y entregaron dinero por falsas entradas.

Ningún canal oficial sacó a la venta entradas, por lo pronto. Ni siquiera se anunciaron los lugares que abarcará la gira, ni los precios de las entradas. BigHit Music sólo anticipó que el 14 de febrero –Día de San Valentín– se conocerá el calendario del tour. La otra fecha que se dio a conocer fue la del estreno del álbum, que estará disponible para el público el 20 de marzo.

