¿Por qué Caputo amplió un REPO con bancos para poder cubrir un vencimiento de deuda?

La operación, impulsada por el Ministerio de Economía y el BCRA, superó el monto inicialmente previsto por razones operativas por falta de recursos en el momento.

Hace 3 Hs

El Ministerio de Economía nacional y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerraron un financiamiento tipo REPO por U$S3.000 millones con un grupo de bancos internacionales, con el objetivo de fortalecer el nivel de reservas internacionales, en la antesala de un vencimiento por U$S4.300 millones en Bonares y Globales.

El acuerdo fue alcanzado por la autoridad monetaria con seis bancos internacionales de primera línea y se instrumentó mediante la entrega en garantía de parte de los bonos Bonares con vencimientos en 2035 y 2038. La operación se enmarca en la estrategia oficial orientada a fortalecer el balance del BCRA y mejorar la posición externa. La tasa pactada fue del 7,4% anual.

Los dólares obtenidos se incorporarán a las reservas brutas del Banco Central, sin impacto sobre las reservas netas ni efectos adversos en el mercado cambiario.

La operación cobra mayor importancia en un contexto de demoras en la revisión de fin de año del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo aún no aprobó el segundo waiver consecutivo por el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas ni confirmó el desembolso pendiente de aproximadamente U$S1.050 millones, originalmente previsto para el 23 de enero.

A esto se suma la postergación para marzo de la misión técnica del FMI, que inicialmente estaba prevista para las primeras semanas de enero. Esa demora retrasa la evaluación presencial y el eventual giro de fondos, que de todos modos no tendrían como destino directo el pago de bonos privados.

Hubo necesidad de ampliar el monto de REPO sobre el final del proceso. A la línea originalmente prevista, se le añadieron U$S1.000 millones que no estaban contemplados en un inicio. Según se había informado, el crédito podía ubicarse en torno a los U$S2.300 millones.

¿Por qué el gobierno libertario terminó tomando U$S3.000 millones? Debía depositar a medianoche la suma total del pago en el Bank of New York Mellon, para hacer frente al pago del vencimiento de deuda. Pero para esa hora, aún no contaba con los U$S707 millones fruto de las privatización de las represas, que finalmente terminó ingresando a última hora, sin posibilidad de ser girado al exterior, consignó el diario "Ámbito".

