¿Por qué Caputo amplió un REPO con bancos para poder cubrir un vencimiento de deuda?

El acuerdo fue alcanzado por la autoridad monetaria con seis bancos internacionales de primera línea y se instrumentó mediante la entrega en garantía de parte de los bonos Bonares con vencimientos en 2035 y 2038. La operación se enmarca en la estrategia oficial orientada a fortalecer el balance del BCRA y mejorar la posición externa. La tasa pactada fue del 7,4% anual.