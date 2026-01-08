Secciones
Alerta naranja y amarilla: ¿en qué provincias habrá tormentas severas y fuertes vientos?

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre posible caída de granizo y actividad eléctrica. Además, sigue el calor intenso en la Patagonia.

Por LA GACETA Hace 18 Min

Para este jueves 8 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas naranja y amarilla por tormentas y viento que afectan a 16 provincias del país. Por otro lado, el organismo nacional mantiene vigente el aviso naranja por calor extremo en la Patagonia, más específicamente en el sur de Neuquén, Río Negro y Neuquén.

Frente a la alerta naranja por tormenta, el SMN recomienda seguir las instrucciones de las autoridades locales y mantener la calma. Se aconseja salir solo si es necesario, permanecer en construcciones cerradas como viviendas o edificios públicos, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua. También se sugiere cerrar y alejarse de puertas y ventanas, evitar zonas inundables y no transitar calles anegadas.

Alerta amarilla y naranja por tormentas: ¿cuáles son las provincias afectadas?

La alerta naranja por tormentas alcanza al norte de Entre Ríos, el centro de Santa Fe, Córdoba, el sur de La Rioja, el centro y norte de San Luis, el este de San Juan y el noreste de Mendoza. 

En estas zonas se prevén tormentas intensas, algunas localmente severas, con frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y precipitaciones abundantes en cortos períodos. Los valores de lluvia acumulada se estiman entre 50 y 100 milímetros, con posibilidad de excedentes puntuales.

Por su parte, la alerta amarilla por tormentas rige en el sudoeste de Entre Ríos; el sur y norte de Santa Fe; el centro y sur de Mendoza; el centro de San Juan; el centro de La Rioja; el este de Catamarca; Tucumán; Santiago del Estero; el sur y centro de Corrientes; Chaco; el centro de Salta y el centro y este de Jujuy. 

En estas áreas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y lluvias intensas en lapsos breves. Los acumulados previstos rondan entre 40 y 70 milímetros, con posibilidad de superarse en forma puntual.

Rige una alerta amarilla por fuertes vientos en tres provincias

Asimismo, el SMN emitió una alerta amarilla por viento para el sur de Santa Fe, el noroeste bonaerense, el sur de Córdoba y La Pampa. El parte indica que se registrarán vientos del sudeste, rotando al este, con velocidades de 35 a 55 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar a los 75 kilómetros por hora.

