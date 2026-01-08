Secciones
Mundo

María Corina Machado envió un mensaje a las familias de los presos políticos liberados en Venezuela

“No descansaremos hasta que todos los presos sean libres y que Venezuela entera pueda abrazarse en plena democracia y libertad”, aseveró la dirigente opositora.

María Corina Machado. Imagen tomada de Otempo/Mundo María Corina Machado. Imagen tomada de Otempo/Mundo
Hace 1 Hs

La líder opositora venezolana María Corina Machado publicó este jueves un mensaje dirigido a los familiares de los presos políticos que fueron liberados en las últimas horas en Venezuela, en el que destacó el rol que cumplieron durante años de detenciones arbitrarias y persecución.

“Hoy, la verdad que fue perseguida y silenciada durante años, logra abrirse paso, pese a la arbitrariedad, a la crueldad y al miedo. Durante muchos meses, muchos años, incluso décadas, sus familias han sostenido el peso feroz de una condena que no estaba en ningún expediente”, expresó la dirigente a través de su cuenta de X.

Presos políticos en Venezuela: EEUU atribuyó las liberaciones a la “máxima presión” de Trump

Presos políticos en Venezuela: EEUU atribuyó las liberaciones a la “máxima presión” de Trump

También resaltó la resistencia de los allegados de los detenidos. “Ustedes fueron fortaleza cuando faltó la libertad. Ustedes fueron dignidad cuando abundó la injusticia. Y fueron esperanza cuando el tiempo quiso convertirse en castigo. Nada devuelve los años robados. Nada borra las noches largas, ni las ausencias irreparables. Pero este día importa, porque reconoce lo que siempre supimos, que la injusticia no va a ser eterna y que la verdad, aún muy herida, termina por abrirse paso”, sostuvo.

El emotivo mensaje de María Corina a los familiares de los presos liberados por el régimen chavista

Además se dirigió a los seres queridos de las personas que fueron detenidas de manera irregular en el país y les pidió que “reciban este momento como un acto de restitución moral, como la confirmación de que su interés no fue en vano”. “Ustedes no solo acompañaron a sus familiares, sino que sus esposos, padres, hijos, hijas, hermanos, nietos, sostuvieron la noción misma de justicia frente a un régimen que intentó enterrarla. Que este día les devuelva un poco de paz”, agregó.

Venezuela libera un "número importante" de presos políticos, incluidos extranjeros

Venezuela libera un número importante de presos políticos, incluidos extranjeros

Por último, ratificó su compromiso de continuar la lucha por la liberación total de los detenidos y aseguró que “no descansarán” hasta que todos los presos políticos recuperen su libertad y que “Venezuela entera pueda abrazarse en plena democracia y libertad”.

“Les hago llegar toda mi admiración y mi amor. Seguimos unidos de la mano de Dios”, sentenció.

Temas Venezuela Estados Unidos de AméricaEl PaísNicolás MaduroDonald TrumpMaria Corina MachadoDelcy Rodríguez
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Video: golpes, corridas y tensión en el Mercofrut tras una pelea entre trabajadores
1

Video: golpes, corridas y tensión en el Mercofrut tras una pelea entre trabajadores

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico
2

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

Lisandro Catalán: La política convirtió a la Legislatura en una agencia de empleo
3

Lisandro Catalán: "La política convirtió a la Legislatura en una agencia de empleo"

Alerta por tormentas en Tucumán: “Las lluvias más intensas se esperan desde esta noche y hasta la madrugada”
4

Alerta por tormentas en Tucumán: “Las lluvias más intensas se esperan desde esta noche y hasta la madrugada”

Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana
5

Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta
6

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta

Más Noticias
Venezuela libera un número importante de presos políticos, incluidos extranjeros

Venezuela libera un "número importante" de presos políticos, incluidos extranjeros

Video: golpes, corridas y tensión en el Mercofrut tras una pelea entre trabajadores

Video: golpes, corridas y tensión en el Mercofrut tras una pelea entre trabajadores

Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

Nicolás Maduro y Cilia Flores resultaron heridos durante el operativo de captura

Nicolás Maduro y Cilia Flores resultaron heridos durante el operativo de captura

Tras una fuerte escalada de tensión, Donald Trump invitó a Gustavo Petro a la Casa Blanca

Tras una fuerte escalada de tensión, Donald Trump invitó a Gustavo Petro a la Casa Blanca

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite para que pegue rápido

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite "para que pegue rápido"

Me separé hoy: el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

"Me separé hoy": el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

Mate energizante: el ingrediente secreto que combate el cansancio y aporta energía

Mate energizante: el ingrediente secreto que combate el cansancio y aporta energía

Comentarios