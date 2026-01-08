María Corina Machado envió un mensaje a las familias de los presos políticos liberados en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado publicó este jueves un mensaje dirigido a los familiares de los presos políticos que fueron liberados en las últimas horas en Venezuela, en el que destacó el rol que cumplieron durante años de detenciones arbitrarias y persecución.
“Hoy, la verdad que fue perseguida y silenciada durante años, logra abrirse paso, pese a la arbitrariedad, a la crueldad y al miedo. Durante muchos meses, muchos años, incluso décadas, sus familias han sostenido el peso feroz de una condena que no estaba en ningún expediente”, expresó la dirigente a través de su cuenta de X.
También resaltó la resistencia de los allegados de los detenidos. “Ustedes fueron fortaleza cuando faltó la libertad. Ustedes fueron dignidad cuando abundó la injusticia. Y fueron esperanza cuando el tiempo quiso convertirse en castigo. Nada devuelve los años robados. Nada borra las noches largas, ni las ausencias irreparables. Pero este día importa, porque reconoce lo que siempre supimos, que la injusticia no va a ser eterna y que la verdad, aún muy herida, termina por abrirse paso”, sostuvo.
El emotivo mensaje de María Corina a los familiares de los presos liberados por el régimen chavista
Además se dirigió a los seres queridos de las personas que fueron detenidas de manera irregular en el país y les pidió que “reciban este momento como un acto de restitución moral, como la confirmación de que su interés no fue en vano”. “Ustedes no solo acompañaron a sus familiares, sino que sus esposos, padres, hijos, hijas, hermanos, nietos, sostuvieron la noción misma de justicia frente a un régimen que intentó enterrarla. Que este día les devuelva un poco de paz”, agregó.
Por último, ratificó su compromiso de continuar la lucha por la liberación total de los detenidos y aseguró que “no descansarán” hasta que todos los presos políticos recuperen su libertad y que “Venezuela entera pueda abrazarse en plena democracia y libertad”.
“Les hago llegar toda mi admiración y mi amor. Seguimos unidos de la mano de Dios”, sentenció.
A los familiares de los rehenes liberados: pic.twitter.com/IFmQHNjhzN— MarÃa Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 8, 2026