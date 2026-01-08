Secciones
Venezuela libera un "número importante" de presos políticos, incluidos extranjeros

El presidente de la Asamblea Nacional agradeció al ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. FOTO X Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. FOTO X
Hace 1 Hs

Un "número importante" de detenidos por razones políticas, incluidos extranjeros, son liberados en Venezuela, anunció el jueves el titular de la Asamblea Nacional, sin dar mayores detalles.

Se trata de las primeras excarcelaciones bajo el interinato de Delcy Rodríguez, que asumió funciones de manera temporal tras una operación militar de Estados Unidos (EEUU) el 3 de enero en la que capturó al mandatario secuestrado Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Ambos se encuentran en Nueva York, donde se enfrentan a la justicia local por varios cargos, incluido narcotráfico.

"Para la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras", dijo el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

"Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento", señaló en declaraciones a la prensa en el palacio Legislativo, sin precisar la cantidad de personas que quedarán en libertad.

"Buenas noticias!", escribió en la red X el abogado Alfredo Romero de la ONG Foro Penal, defensora de detenidos por razones políticas en Venezuela.

"Sabemos ya de algunas personas en camino a la libertad, incluyendo extranjeros", completó Romero.

El jefe parlamentario agradeció al ex presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y a Catar, "que de manera presta atendieron el llamado" de la presidenta interina.

"Es un gesto unilateral del gobierno bolivariano", aseguró al mismo tiempo Rodríguez.

El Foro Penal contabiliza 806 presos por razones políticas en Venezuela, de ellos 175 militares.

Españoles, entre los liberados

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, afirmó este jueves que la liberación de presos anunciada por el gobierno de Venezuela probablemente incluirá a ciudadanos españoles, aunque aún no hay confirmación oficial sobre el número exacto de nacionales que serían excarcelados.

Albares valoró que, de concretarse la liberación de españoles, sería “un paso muy positivo” tras la decisión del nuevo gobierno venezolano encabezado por Delcy Rodríguez de liberar a un “número importante” de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, consignó CNN y agencias internacionales, como Europa Press.

CNN ha solicitado al Ministerio de Asuntos Exteriores de España detalles sobre cuántos presos españoles están incluidos en estas liberaciones, en medio de la incertidumbre sobre la situación de los detenidos.

