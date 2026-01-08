Presos políticos en Venezuela: EEUU atribuyó las liberaciones a la “máxima presión” de Trump

La Casa Blanca se refirió este jueves al anuncio de liberación de presos políticos en Venezuela y sostuvo que la medida fue posible gracias a la estrategia de “máxima presión” impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“Este es un ejemplo de cómo el presidente está usando la máxima presión para hacer lo correcto tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano”, afirmó la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly.
Desde la administración estadounidense consideraron que estas acciones se enmarcan en un compromiso más amplio para promover la democracia y el respeto por los derechos humanos en la región.
En ese sentido, Kelly subrayó que la Casa Blanca mantendrá su enfoque para lograr avances concretos en Venezuela y reiteró que el gobierno de Estados Unidos continuará utilizando su influencia con el objetivo de beneficiar tanto al pueblo venezolano como al estadounidense.
La situación de los presos políticos en Venezuela y el caso de los tres argentinos
De acuerdo con la ONG Foro Penal, el chavismo mantiene actualmente a 806 presos políticos detenidos sin un proceso legal adecuado, según el último relevamiento realizado el 5 de enero, tras las primeras liberaciones registradas. Un día antes, la cifra ascendía a 863 personas privadas de la libertad.
Entre los detenidos extranjeros figuran ciudadanos argentinos, entre ellos Nahuel Gallo y Germán Giuliani, además de Yacoov Harari, ciudadano israelí-argentino.
Gallo, gendarme argentino, fue detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando cruzó la frontera desde Colombia hacia Venezuela para visitar a su pareja y a sus hijos, quienes en ese momento se encontraban en ese país. Actualmente, su familia ya regresó a la Argentina, pero él continúa encarcelado e incomunicado desde su captura.
Por su parte, Giuliani fue detenido de manera arbitraria en mayo de 2025. Había llegado a Venezuela en abril, pese a las advertencias oficiales que desaconsejaban viajar a ese país por considerarlo una zona peligrosa. Se sabe poco sobre su situación: es abogado y se indicó que se encontraba en Venezuela por motivos laborales. Desde el 21 de diciembre, su familia no ha vuelto a tener noticias sobre él y, como ocurre con otros presos políticos, fue detenido sin pruebas por el régimen chavista.
En tanto, Harari, de 72 años, ciudadano israelí-argentino, habría sido arrestado el 10 de octubre de 2024, también al cruzar la frontera desde Colombia hacia Venezuela. Su caso permanece bajo estricto hermetismo.