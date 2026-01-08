Presos políticos en Venezuela: EEUU atribuyó las liberaciones a la “máxima presión” de Trump

Por su parte, Giuliani fue detenido de manera arbitraria en mayo de 2025. Había llegado a Venezuela en abril, pese a las advertencias oficiales que desaconsejaban viajar a ese país por considerarlo una zona peligrosa. Se sabe poco sobre su situación: es abogado y se indicó que se encontraba en Venezuela por motivos laborales. Desde el 21 de diciembre, su familia no ha vuelto a tener noticias sobre él y, como ocurre con otros presos políticos, fue detenido sin pruebas por el régimen chavista.