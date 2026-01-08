El Gobierno coordinó acciones turísticas, obras y seguridad vial de cara al verano en Tucumán

El vicegobernador, Miguel Acevedo, a cargo del Poder Ejecutivo (PE), mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Interior, Darío Monteros. Según definieron en el Gobierno, se trató de un encuentro de "agenda institucional para garantizar la continuidad de la gestión y el desarrollo de políticas públicas en todo el territorio".
Monteros explicó que durante el encuentro se abordaron las distintas acciones que el Ministerio de Interior viene desarrollando en comunas y municipios, con especial atención en los destinos turísticos.
“Le hicimos conocer al vicegobernador las actividades que estamos llevando adelante, porque no hay dudas de que él va a continuar visitando comunas y municipios turísticos”, señaló.
El ministro también informó que, de manera transitoria, el Ministerio de Interior quedará a cargo del ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y destacó el trabajo coordinado entre las distintas áreas del Gobierno. “Hoy seguimos trabajando como un solo equipo, garantizando la continuidad de la gestión”, afirmó.
En ese marco, resaltó la puesta en valor de espacios turísticos como la Quebrada de Lules, así como la continuidad de obras de infraestructura y tareas preventivas ante la temporada de lluvias.
“Se están realizando trabajos en el Canal del Este, en la laguna de contención de Tacanas y en distintas comunas para prevenir inconvenientes”, indicó.
Asimismo, hizo referencia a la agenda cultural del fin de semana y convocó a las familias tucumanas a participar de los festivales que se desarrollarán en el interior provincial.
“Tenemos actividades con artistas nacionales y locales, como el Festival del Pesebre y el Festival del Antigal, para que las familias puedan disfrutar”, destacó.
Finalmente, de cara a la temporada turística, Monteros brindó recomendaciones de seguridad vial y reafirmó el compromiso del Gobierno provincial con la seguridad: “Papeles en regla, casco bien colocado, luces encendidas y tolerancia cero al alcohol. Queremos que los tucumanos y los turistas disfruten en paz y con tranquilidad”.