Juegos, deporte y contención: los talleres de verano llegaron al merendero "El Progreso"

El Ministerio de Desarrollo Social continúa promoviendo talleres para este verano 2026. Se trata de una propuesta orientada a garantizar espacios de contención, recreación y acompañamiento para niñas, niños y adolescentes en distintos puntos de la provincia.
Una de las jornadas se llevó a cabo en el merendero-comedor El Progreso, ubicado en el barrio Barrancas del Salí, donde decenas de chicos participaron de juegos lúdicos, danzas, actividades deportivas y recreativas, que culminaron con una merienda saludable compartida, pensada para promover la integración y el compañerismo.
El encuentro contó con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Federico Augusto Masso, quien estuvo acompañado por la directora de Articulación Territorial y Desarrollo Local, Silvia Quiroga; el concejal Gastón Gómez; y la referente barrial Mirta Racedo.
Durante la actividad, Masso destacó el rol del Estado en el acompañamiento a las infancias durante el verano y además sostuvo que “los talleres son fundamentales para que los chicos tengan un lugar seguro y constructivo donde pasar el receso, lejos de la calle”.
El titular de la cartera social remarcó además el alcance de la iniciativa. “Hoy contamos con más de 100 puntos estratégicos en toda la provincia, donde más de 15.000 niñas y niños de distintas edades pueden disfrutar de múltiples actividades, como natación, artes plásticas, murgas de baile y propuestas recreativas. Además, se brinda apoyo escolar para quienes deben rendir materias en febrero”.
En ese sentido, Masso reconoció el compromiso del Gobierno provincial con los sectores más vulnerables. “Estar aquí, recibir el cariño de los chicos y acompañar sus sueños nos da fuerzas para seguir, especialmente en un contexto difícil, donde el Estado provincial debe estar presente tanto en las buenas como en las malas”, afirmó.
Por su parte, la referente barrial Mirta Racedo valoró el acompañamiento oficial y recordó que el comedor funciona desde hace siete años. Tuvo sus comienzos en la pandemia, ollas populares y hasta hoy se sigue brindando contención a chicos y chicas del barrio y de zonas aledañas. “El apoyo del Gobierno, y en particular estos Talleres de Verano, es clave para poder seguir recibiéndolos y cuidarlos, incluso de los peligros del Río Salí”, expresó.
Finalmente, Silvia Quiroga explicó que el trabajo articulado entre ministerios, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil permite que los chicos se mantengan activos y contenidos durante el receso escolar.