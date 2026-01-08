Juegos, deporte y contención: los talleres de verano llegaron al merendero "El Progreso"

Por su parte, la referente barrial Mirta Racedo valoró el acompañamiento oficial y recordó que el comedor funciona desde hace siete años. Tuvo sus comienzos en la pandemia, ollas populares y hasta hoy se sigue brindando contención a chicos y chicas del barrio y de zonas aledañas. “El apoyo del Gobierno, y en particular estos Talleres de Verano, es clave para poder seguir recibiéndolos y cuidarlos, incluso de los peligros del Río Salí”, expresó.