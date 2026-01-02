Talleres de verano, colonias de vacaciones y apoyo escolar gratis para niños y adolescentes de toda la provincia

Las vacaciones de verano representan un desafío para muchos padres que, lejos de tener receso desde mediados de diciembre hasta marzo, carecen del tiempo que necesitan los más chicos mientras están en casa. Cuando la escuela termina, las colonias de vacaciones aparecen como una oportunidad salvadora, no solo para los padres, sino también para los chicos, que vuelven a tener un espacio para entretenerse y desarrollar sus habilidades.
En los últimos días de diciembre, las autoridades de la provincia compartieron el calendario de actividades pensadas para esta temporada. Diferentes centros y establecimientos educativos de Tucumán abrirán sus puertas para recibir a decenas de niños durante enero y febrero. El lunes 5, los talleres de verano empezarán a funcionar en distintas sedes donde niños y adolescentes podrán encontrar espacios de aprendizaje y crecimiento.
Cada año, la actividad que mayor interés suscita entre los convocados es la natación, sobre todo por la temporada de calor. Pero, además, habrá actividades como talleres y deportes, entre ellos fútbol y básquet.
Calendario de verano para los más chicos en Tucumán
Colonias de vacaciones y escuelas de natación
Se realizan de lunes a viernes de 9.30 a 12.30 y están destinadas a niños y niñas de 4 a 13 años. Las inscripciones están abiertas en cada sede.
-Albergue Escolar Aquilina Soldati - Las Heras y 24 de Septiembre, San Pedro de Colalao.
-Albergue Maestro José Fierro - Av. San Martín 277, San Andrés.
-Centro de Educación Física N° 24 - San Juan 352, Concepción.
-Centro de Educación Física N° 18 - España 3761, San Miguel de Tucumán.
-Complejo Municipal Roberto Villagra - 12 de Octubre 860, Juan B. Alberdi.
Colonias de verano para niños de 5 a 12 años
-Escuela N° 152 Dr. Pedro Miguel Aráoz – El Naranjo, Burruyacú.
-Escuela N° 91 Provincia de Chubut – Mariño, Burruyacú.
-Escuela N° 59 Domingo Matheu – Nueva Esperanza, Tafí Viejo.
-Escuela Dr. Eliseo Cantón, Lules.
-Escuela Tiburcio Padilla, Banda del Río Salí.
-Escuela N° 257 Celio Serrizuela – Campo de Herrera, Famaillá.
-Escuela N° 273 Coronel Larrabure – Mancopa, Leales.
-Escuela N° 133 Ntra. Sra. de la Candelaria – Villa Chicligasta, Simoca.
-Escuela N° 29 Manuel Aldonate – El Cercado, Monteros.
-Escuela N° 80 Tradición Tucumana – El Mojón, Leales.
Colonias de verano para niños de 12 a 17 años
Se realizarán talleres artísticos, de orientación vocacional y habrá dictado de clases de Matemática, Lengua e Inglés a partir del 6 de enero y hasta el 27 de febrero de 9 a 12.30.
-Escuela Secundaria de Manualidades Agustina B. de García Fernández – Bella Vista.
-Escuela Media Ingenio Leales.
-CIIDEPT – San Miguel de Tucumán.
-Colegio Nacional Bartolomé Mitre – San Miguel de Tucumán.
-Col. Libertador Gral. Don José de San Martín – Tafí Viejo.
-Comercio Ricardo Rojas – Famaillá.
-Escuela Comercio República de Panamá – Concepción.
El CIIDEPT realizará talleres de Educación Tecnológica, Digital y Científica, destinados a los niveles inicial, primario y secundario. Se desarrollarán dentro del edificio de J. Ingenieros 260, de lunes a viernes de 9 a 11.30. Están destinados a niños y adolescentes de 6 a 17 años y deben inscribirse 15 minutos antes del inicio de cada taller.