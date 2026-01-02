Talleres de verano, colonias de vacaciones y apoyo escolar gratis para niños y adolescentes de toda la provincia

Las vacaciones de verano representan un desafío para muchos padres que, lejos de tener receso desde mediados de diciembre hasta marzo, carecen del tiempo que necesitan los más chicos mientras están en casa. Cuando la escuela termina, las colonias de vacaciones aparecen como una oportunidad salvadora, no solo para los padres, sino también para los chicos, que vuelven a tener un espacio para entretenerse y desarrollar sus habilidades.