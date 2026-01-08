Ciclo lectivo 2026 definido: qué provincia del NOA inicia las clases a mediados de febrero

Las fechas no son iguales para todas las jurisdicciones. Las clases empezarán con una o dos semanas de diferencia entre las provincias. Lo mismo sucederá con las vacaciones de invierno y la finalización de las clases. Sin embargo, solo una provincia del NOA tiene un calendario que disiente con el de las demás provincias, porque el inicio del dictado de clases se dará a mediados de febrero.