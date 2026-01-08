Ciclo lectivo 2026 definido: qué provincia del NOA inicia las clases a mediados de febrero

Apenas al iniciar el año, el Ministerio de Capital Humano ya realizó la primera reunión con representantes de todas las provincias argentinas para definir el ciclo lectivo 2026. Quedaron ya estipuladas las fechas de inicio y finalización del ciclo lectivo y también las del receso invernal. Además, se pautó como objetivo hacer cumplir 190 días efectivos de clases en todo el país.
Las fechas no son iguales para todas las jurisdicciones. Las clases empezarán con una o dos semanas de diferencia entre las provincias. Lo mismo sucederá con las vacaciones de invierno y la finalización de las clases. Sin embargo, solo una provincia del NOA tiene un calendario que disiente con el de las demás provincias, porque el inicio del dictado de clases se dará a mediados de febrero.
¿Qué provincia iniciará las clases a mediados de febrero?
Según el comunicado publicado por el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Educación, se informa que “tras la asamblea N° 148 del Consejo Federal de Educación (CFE), y luego de conocerse el calendario de feriados nacionales y provinciales, las autoridades educativas definieron las fechas para el inicio escolar 2026 en sus jurisdicciones”.
La provincia que primero empezará las clases en 2026 corresponde a la región del noroeste argentino. Se trata de Santiago del Estero, cuyos estudiantes regresarán a las aulas a partir del 18 de febrero. Pero eso no implicará una finalización temprana de las clases. Al igual que la mayoría de las provincias, en Santiago del Estero se prevé que el dictado de clases finalice el 18 de diciembre, pese a iniciar dos semanas antes.
Ciclo lectivo 2026: inicio de clases y vacaciones de invierno
- Buenos Aires: inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 20 al 31 de julio.
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: inicia las clases el 25 de febrero. Receso invernal: del 20 al 31 de julio.
- Catamarca: inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 13 al 24 de julio.
- Chaco: inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 20 al 31 de julio.
- Chubut: inicia las clases el 23 de febrero. Receso invernal: del 13 al 24 de julio.
- Córdoba: inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 6 al 17 de julio.
- Corrientes: inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 13 al 24 de julio.
- Entre Ríos: inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 6 al 17 de julio.
- Formosa: inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 13 al 24 de julio.
- Jujuy: inicia las clases el 23 de febrero. Receso invernal: del 13 al 24 de julio.
- La Pampa: inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 13 al 24 de julio.
- La Rioja: inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 13 al 24 de julio.
- Mendoza: inicia las clases el 25 de febrero. Receso invernal: del 6 al 17 de julio.
- Misiones: inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 13 al 17 de julio.
- Neuquén: inicia las clases el 25 de febrero. Receso invernal: del 13 al 24 de julio.
- Río Negro: inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 13 al 24 de julio.
- Salta: inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 13 al 24 de julio.
- San Juan: inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 6 al 17 de julio.
- San Luis: inicia las clases el 23 de febrero. Receso invernal: del 6 al 17 de julio.
- Santa Cruz: inicia las clases el 25 de febrero. Receso invernal: del 13 al 24 de julio.
- Santa Fe: inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 6 al 17 de julio.
- Santiago del Estero: inicia las clases el 18 de febrero. Receso invernal: del 20 al 31 de julio.
- Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: inicia las clases el 24 de febrero. Receso invernal: del 13 al 24 de julio.
- Tucumán: inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 13 al 24 de julio.