Colonia de vacaciones con actividades gratuitas para niños y adolescentes

Las vacaciones de los más pequeños suelen ser mucho más extensas que las de los padres y, por ello, a veces los tiempos no coinciden. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán ideó una propuesta para que las familias de la capital tengan algunas alternativas sin costo para que tanto niños como adolescentes puedan pasar el verano seguros y divirtiéndose.