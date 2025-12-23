Colonia de vacaciones con actividades gratuitas para niños y adolescentes

Las vacaciones de los más pequeños suelen ser mucho más extensas que las de los padres y, por ello, a veces los tiempos no coinciden. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán ideó una propuesta para que las familias de la capital tengan algunas alternativas sin costo para que tanto niños como adolescentes puedan pasar el verano seguros y divirtiéndose.
Durante enero y febrero, los más chicos podrán participar de las actividades recreativas y de educación emocional impulsadas por la Dirección de Niñez y Juventud del municipio. La colonia de verano se llevará a cabo en la calle Venezuela al 3200 durante el receso escolar.
Actividades de verano gratuitas para niños y adolescentes
Los niños se agruparán en torno a talleres diferentes según sus edades. La colonia será de lunes a viernes de 9.30 a 11.30 y llevará el nombre “Club de Aventuras” para las actividades destinadas a niños de 5 a 11 años. Las actividades para adolescentes de 12 a 17 años, en cambio, serán parte del taller “Recrearte”, una propuesta que combina juegos, arte y espacios de lectura.
La propuesta fue pensada para disminuir el tiempo de exposición a pantallas y formar hábitos saludables entre los más chicos. Se trabajará la educación emocional y en ofrecer alternativas al uso de dispositivos electrónicos. Se harán campeonatos deportivos y actividades recreativas con un equipo técnico preparado para recibir a niños y adolescentes.
Se trata de la segunda edición de este programa de propuestas lúdicas, deportivas y recreativas. También se incluirán talleres de artesanías. El año pasado hubo 60 niños inscriptos y este año las autoridades capitalinas decidieron duplicar el cupo. Ya hay 80 niños anotados para el “Club de Aventuras” y 30 para “Recrearte”.
Más de 50 talleres gratuitos de la Municipalidad
Durante enero y febrero también se dictarán talleres que alcanzarán a los adultos. Los espacios para estas actividades serán los centros culturales dependientes de la Municipalidad. Las inscripciones iniciaron este lunes y se recibirán nuevos interesados hasta agotar cupos. Quienes quieran anotarse deberán acudir al Centro Cultural Mercedes Sosa (9 de Julio 729), la Casa del Bicentenario (Adolfo de la Vega 505), el Centro Cultural Don Bosco (Don Bosco 1886) o a la Casa de la Cultura (parque 9 de Julio).
Cada espacio tiene un cronograma diferente, pero se incluyen actividades como pintura, yoga, folklore, murga cantada, teatro, tango, reciclado, tejido, taekwondo, bordado, radio y comunicación, corte y confección, rap, hip hop y muchas más.