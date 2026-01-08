El desgarrador testimonio del viudo de Brigitte Bardot: cáncer, dolores y una frase final que estremeció a todos

El final de un mito: ¿De qué murió Brigitte Bardot?

El pasado 28 de diciembre de 2025, el mundo despidió a Brigitte Bardot, la mujer que redefinió la belleza y la libertad en el siglo XX. Aunque su avanzada edad hacía previsible el desenlace, el hermetismo rodeó sus últimos días hasta hoy. Su esposo, Bernard d’Ormale, decidió revelar la verdad detrás del adiós de la diva en una emotiva entrevista con Paris Match.