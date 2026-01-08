El desgarrador testimonio del viudo de Brigitte Bardot: cáncer, dolores y una frase final que estremeció a todos

Tras la muerte de la leyenda del cine francés a los 91 años, Bernard d’Ormale rompió el silencio. El cáncer, los dolores crónicos y el deseo de descanso de una mujer que prefirió la paz de sus animales al brillo de los flashes.
El final de un mito: ¿De qué murió Brigitte Bardot?
El pasado 28 de diciembre de 2025, el mundo despidió a Brigitte Bardot, la mujer que redefinió la belleza y la libertad en el siglo XX. Aunque su avanzada edad hacía previsible el desenlace, el hermetismo rodeó sus últimos días hasta hoy. Su esposo, Bernard d’Ormale, decidió revelar la verdad detrás del adiós de la diva en una emotiva entrevista con Paris Match.
A pesar de su fortaleza característica, Bardot luchaba en silencio contra una enfermedad devastadora. "Resistió muy bien las dos operaciones a las que se sometió para tratar el cáncer que le quitó la vida", confesó su compañero de los últimos 30 años, confirmando por primera vez la causa del deceso que sacudió a Francia.
"Quería irse": El calvario de sus últimos meses
Lejos de la imagen glamorosa de Saint-Tropez, la realidad de Brigitte en su refugio fue marcada por el deterioro físico. Según relató D’Ormale, la actriz sufría de dolores de espalda tan intensos que ni siquiera el reposo en cama lograba calmar. Este sufrimiento emocional y físico la llevó a expresar un deseo que hoy resuena con fuerza:
“Se le escapó dos o tres veces en los últimos meses: decía ‘estoy harta, quiero irme’”, reveló su esposo con tristeza.
A pesar de su deseo de descanso, su mente nunca abandonó su gran pasión. Hasta el último aliento, Bardot se mantuvo consciente y preocupada por su fundación y el destino de los animales, el motor que la alejó del cine hace décadas para encontrar un propósito mayor.
Bernard d’Ormale: el guardián de sus secretos
Desde que se casaron en 1992, el empresario francés fue el pilar de la actriz. Lejos de la exposición mediática, Bernard la acompañó en su transición de sex-symbol a activista reclusa. Hoy, enfrenta el vacío de la cotidianidad en su casa de "La Madrague".
“Ya no la oigo decirme cosas sencillas como ‘quedate cerca mío’. Se acabó”, se sinceró D’Ormale, dejando ver la profunda soledad que atraviesa tras la partida de la mujer que fascinó al mundo.