EEUU presentó su plan para reactivar la producción petrolera de Venezuela con un retiro parcial de sanciones

El retiro parcial de las sanciones también incluye medidas técnicas orientadas a recuperar la capacidad productiva del sector petrolero venezolano, severamente deteriorado por años de desinversión, mala gestión y pérdida de personal especializado. En ese marco, Estados Unidos autorizó la importación de equipos, repuestos y servicios destinados a los campos petroleros, con el objetivo de frenar el declive de la producción y generar un aumento en el corto plazo. Estas autorizaciones habilitan la participación de empresas energéticas estadounidenses y de otros países en tareas de modernización y mantenimiento.