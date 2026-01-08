Secciones
SociedadSalud

Mate energizante: el ingrediente secreto que combate el cansancio y aporta energía

Cada vez son más quienes eligen sumar otros ingredientes a esta infusión para enriquecer su sabor, su aroma y su aporte nutricional.

El ingrediente secreto para tu mate: combate el cansancio y recarga energía El ingrediente secreto para tu mate: combate el cansancio y recarga energía Expoagro
Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

Más que una tradición, el mate acompaña a miles de personas en sus rutinas laborales, académicas y de descanso. Incorporar un ingrediente particular a la infusión permite intensificar su sabor y transformarla en una ayuda extra para enfrentar el cansancio y mantener la energía durante toda la jornada.

Los tres yuyos para el mate que ayudan a mejorar tu digestión y calman los dolores estomacales

Los tres yuyos para el mate que ayudan a mejorar tu digestión y calman los dolores estomacales

Si bien el mate se destaca por sus propiedades estimulantes y su rol social, al sumarle este ingrediente se refuerza su capacidad para revitalizar cuerpo y mente. Se trata de un ajuste simple que puede mejorar el desempeño cotidiano y ayudar a atravesar los días más intensos con mayor vitalidad y bienestar.

El ingrediente secreto para tu mate: combate el cansancio y recarga energía

Si sos de las personas que toma mate como una excusa para mantenerse despierto durante la mañana en el trabajo, las siestas de estudio o para activar el cuerpo antes de entrenar, podés combinar esta bebida con una fruta tropical muy conocida: coco.

El coco por sí mismo es una excelente fuente de energía natural. El coco por sí mismo es una excelente fuente de energía natural. Bon Viveur

El coco es una excelente fuente de energía natural, mejora la digestión, fortalece el sistema inmunológico, mejora la salud cardiovascular y promueve la pérdida de peso. Además, contiene grasas saludables, fibra y vitaminas esenciales como la vitamina C y la vitamina E.

Cuáles son los beneficios de tomar mate con coco

Tomar mate con coco es una combinación que ganó popularidad en los últimos años, especialmente entre quienes buscan sumar nuevas experiencias de sabor a una infusión tradicional. El coco, ya sea rallado o en forma de chips, aporta un perfil aromático suave y ligeramente dulce que modifica el gusto clásico del mate sin opacarlo, convirtiéndolo en una opción diferente para la rutina diaria.

Desde el punto de vista nutricional, el coco se destaca por su aporte de grasas saludables, fibra y minerales, lo que complementa las propiedades estimulantes de la yerba mate. Esta mezcla puede contribuir a una sensación de saciedad más prolongada y a un mayor nivel de energía sostenida, lo que resulta especialmente valorado durante jornadas extensas de trabajo o estudio.

Además, el coco contiene compuestos antioxidantes que, combinados con los polifenoles presentes en la yerba mate, refuerzan el efecto antioxidante de la infusión. Este aporte conjunto puede colaborar con el bienestar general y el cuidado del organismo, siempre en el marco de una alimentación equilibrada.

Por último, el mate con coco se presenta como una alternativa atractiva para quienes buscan reducir el agregado de azúcar u otros endulzantes, ya que el sabor natural del coco aporta un dulzor sutil. Así, esta combinación no solo renueva una costumbre arraigada, sino que también suma beneficios que la convierten en una opción cada vez más elegida.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Qué fruta agregarle al mate para combatir el cansancio y tener energía todo el día

Qué fruta agregarle al mate para combatir el cansancio y tener energía todo el día

Desayuno en alerta: la combinación popular que los expertos piden evitar

Desayuno en alerta: la combinación popular que los expertos piden evitar

Cómo configurar el aire acondicionado para reducir el gasto energético

Cómo configurar el aire acondicionado para reducir el gasto energético

Lo más popular
Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana
1

Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico
2

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta
3

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta

Mitos y verdades sobre el vapeo y sus consecuencias
4

Mitos y verdades sobre el vapeo y sus consecuencias

La depresión puede afectar al 5% de los adolescentes: ¿cuáles son los síntomas de alarma?
5

La depresión puede afectar al 5% de los adolescentes: ¿cuáles son los síntomas de alarma?

Pantallas, datos y poder: un sistema diseñado para que no puedas dejar el celular
6

Pantallas, datos y poder: un sistema diseñado para que no puedas dejar el celular

Más Noticias
Me separé hoy: el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

"Me separé hoy": el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

Ganar músculo y perder grasa: ocho consejos clave que tenés que saber para lograrlo

Ganar músculo y perder grasa: ocho consejos clave que tenés que saber para lograrlo

Se espera un lunes templado y sin lluvia en Tucumán

Se espera un lunes templado y sin lluvia en Tucumán

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

Cuándo inicia el calendario de pago a jubilados de Anses en enero

Cuándo inicia el calendario de pago a jubilados de Anses en enero

Control de tránsito: ¿cuál es la pregunta que nunca tenés que responder?

Control de tránsito: ¿cuál es la pregunta que nunca tenés que responder?

Comentarios