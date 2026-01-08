EEUU, contra un chavista clave: advierten a Diosdado Cabello

El mensaje se inscribe en la estrategia declarada por el gobierno de Donald Trump, de garantizar una transición controlada en el país sudamericano. Cabello formaría parte del reducido núcleo de dirigentes chavistas sobre los cuales la Casa Blanca decidió apoyarse de manera provisoria para evitar un vacío de poder, dada su influencia sobre fuerzas de seguridad. Funcionarios estadounidenses expresaron inquietud por su historial represivo y por la disputa interna que mantiene con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, a quien Washington considera una figura central para el proceso de transición.