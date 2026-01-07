Secciones
Atlético Tucumán Tucumán presentó a Ezequiel Ham como nuevo refuerzo

El "Decano" oficializó la llegada del volante de 31 años, que llega libre desde Atlético Goianense.

OFICIAL. Atlético Tucumán presentó a Ezequiel Ham, volante central de 31 años que firmó contrato como jugador libre. OFICIAL. Atlético Tucumán presentó a Ezequiel Ham, volante central de 31 años que firmó contrato como jugador libre. Foto: Prensa Atlético Tucumán
Hace 26 Min

Atlético Tucumán continúa con el armado de su plantel. A través de sus canales oficiales, la institución comunicó la contratación de Ezequiel Ham, quien firmó su contrato y se convirtió en el séptimo refuerzo del equipo dirigido por Hugo Colace.

"Visión y experiencia en el mediocampo del 'Gigante'. Ezequiel Ham ya está en casa y se puso la camiseta del más grande del norte. ¡Bienvenido al 'Decano'!", publicó el club en el mensaje de presentación.

El jugador llega en condición de libre tras su paso por Atlético Goianense, equipo de la Serie B de Brasil. Allí, en el último semestre, disputó 12 de los 23 encuentros del equipo, alternando titularidad y registrando una asistencia. Previamente, en la primera mitad de 2025, integró el plantel de Unión de Santa Fe, donde jugó los 16 partidos del torneo Apertura y sumó minutos en la Copa Sudamericana.

La trayectoria de Ham incluye un inicio en Argentinos Juniors, etapa en la que sufrió una fractura en 2015 que lo marginó de la competencia por más de un año. Tras su recuperación, pasó por Olimpo, Santamarina y el fútbol japonés, hasta lograr continuidad en Independiente Rivadavia en 2023. En el conjunto mendocino registró 67 partidos, cuatro goles y 10 asistencias, siendo parte del equipo que logró el ascenso a Primera División.

Ese rendimiento propició su convocatoria a la selección de Siria por parte del entrenador Héctor Cúper. Con el combinado nacional disputó la Copa Asiática 2024, torneo en el que el equipo alcanzó la instancia de octavos de final.

Desde lo futbolístico, Ham se desempeña como volante central. Con el correr de las temporadas modificó su ubicación en el campo, pasando de ser un enlace a ocupar una posición más retrasada para colaborar en la distribución y el equilibrio en la mitad de la cancha, además de aportar en la ejecución de pelota parada.

Con esta incorporación, Atlético suma una nueva pieza en el mediocampo. El volante se integrará a los entrenamientos a la par del grupo, que ultima detalles para viajar a Uruguay y disputar la Serie Río de la Plata.

