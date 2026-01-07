Altas, bajas y negociaciones abiertas: así está el mercado de pases de Atlético Tucumán

En la zaga central, la renovación fue profunda. Se despidieron Marcelo Ortiz y Miguel Brizuela. Quedaron el paraguayo Clever Ferreira, quien mostró picos de nivel interesantes pero también algunos momentos desafortunados; Gianluca Ferrari y el juvenil ex capitán de la Reserva, Luciano Vallejo. La intención de la CD es cerrar un central zurdo cuanto antes. Circularon los nombres de Gonzalo Mottes, ex Aldosivi; Carlos Medina, ecuatoriano de Universidad Católica de su país; y Gastón Suso, la opción que tomó más fuerza en estas últimas horas. Según trascendió, la negociación por el ex capitán de Platense y Gimnasia de La Plata, de 34 años, estaría avanzada, pero la CD aún no confirmó el interés ni el acuerdo. Lo cierto es que el jugador que llegue para esa función sería apuntado como titular.