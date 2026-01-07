Altas, bajas y negociaciones abiertas: así está el mercado de pases de Atlético Tucumán

Atlético Tucumán se movió rápido en este mercado de pases y está cerca de concretar el armado definitivo del plantel. Con seis refuerzos confirmados, dos al caer y uno en la mira, el “Decano” se rearmó velozmente desde que inició su pretemporada a principios de diciembre. Así, ya cuenta con una buena base para que Hugo Colace y su cuerpo técnico puedan trabajar con el grupo e implementar su idea de juego.
Renovación total en el arco
En 25 de Mayo y Chile hubo refuerzos en todas las líneas. Tal vez la zona más renovada es la del arco: se despidieron Juan González y Matías Mansilla (este último tras sólo seis meses en el club) y arribaron Tomás Durso (regresó de su préstamo en Unión) y Luis Ingolotti, proveniente de Gimnasia de La Plata. La disputa por el puesto de primer arquero promete ser ardua y pareja. Ingolotti tuvo un gran 2024 en Central Córdoba, temporada en la que se consagró campeón de la Copa Argentina siendo pieza clave y atajando penales importantes. Su nivel lo llevó al “Lobo”, donde tuvo poca participación: apenas tres partidos en 2025 y sin minutos oficiales desde febrero.
Durso, por su parte, regresa a Atlético tras seis meses sin jugar en el “Tatengue”. En el “Decano” ya tiene 39 partidos jugados, recibió 46 goles y mantuvo 13 vallas invictas. Si bien su rendimiento alternó buenas y malas (lo que motivó su salida a mitad de año), buscará en esta nueva oportunidad mostrar su mejor faceta, la que hizo que el club se propusiera comprar su pase a fines de 2024. A priori, aunque ambos jugadores vienen con poca regularidad, la intención es que Durso sea el arquero titular. Sin embargo, el cuerpo técnico confía en que la puja por el puesto genere una competencia interna que eleve el nivel de ambos candidatos.
La defensa: un retorno y la prioridad del central zurdo
En la defensa también hubo novedades. Ante la salida de Damián Martínez, el primer refuerzo fue Leonel Di Plácido, quien se integró a los entrenamientos apenas iniciada la pretemporada y tendrá su segundo ciclo en el club. Competirá por el puesto de lateral derecho con el uruguayo Maximiliano Villa, pero el ex All Boys sería el dueño de la banda. El “4” es un sector cubierto en el que no llegarán más incorporaciones.
En la zaga central, la renovación fue profunda. Se despidieron Marcelo Ortiz y Miguel Brizuela. Quedaron el paraguayo Clever Ferreira, quien mostró picos de nivel interesantes pero también algunos momentos desafortunados; Gianluca Ferrari y el juvenil ex capitán de la Reserva, Luciano Vallejo. La intención de la CD es cerrar un central zurdo cuanto antes. Circularon los nombres de Gonzalo Mottes, ex Aldosivi; Carlos Medina, ecuatoriano de Universidad Católica de su país; y Gastón Suso, la opción que tomó más fuerza en estas últimas horas. Según trascendió, la negociación por el ex capitán de Platense y Gimnasia de La Plata, de 34 años, estaría avanzada, pero la CD aún no confirmó el interés ni el acuerdo. Lo cierto es que el jugador que llegue para esa función sería apuntado como titular.
En el lateral izquierdo el “refuerzo” es la recuperación de Juan Infante, todavía entrando en ritmo luego de su rotura de ligamentos. El ex Platense fue una pieza importante siempre que estuvo sano y sería titular cuando el cuerpo técnico considere que recuperó su plenitud física. Mientras tanto, la otra opción de “3” es Ignacio Galván.
Una salida sensible y caras nuevas en el medio
En la mitad de la cancha el equipo sufrió algunas bajas sensibles. Tal vez la que más revuelo causó fue la de Guillermo Acosta, que recibió la noticia de que no será tenido en cuenta el primer día de la pretemporada y aún se encuentra resolviendo su situación contractual, que podría resolverse en las próximas horas. Kevin López también dejó la institución y volvió a Independiente.
Quedaron como principales opciones en la zona central Kevin Ortiz, Adrián Sánchez y la inminente llegada de Ezequiel Ham, ex Argentinos, proveniente de Atlético Goianense de Brasil. También aparece como alternativa Lautaro Godoy, un volante más ofensivo; y desde más atrás en la consideración corren los juveniles Leonel Vega y Ezequiel Godoy. Salvo que llegue alguna oferta importante por Sánchez, capaz de convencer tanto al club como al jugador, Atlético no incorporaría otro nombre en esta zona.
Por las bandas hubo movimientos. Por derecha, se destaca la salida de Carlos Auzqui, la recuperación de Renzo Tesuri y la incorporación de Gabriel Compagnucci, proveniente de Belgrano. Por izquierda, Nicolás Laméndola se convirtió en el referente futbolístico en el último semestre y sería titular indiscutido, a menos que llegue una oferta considerable. Como alternativa, Franco Nicola renovó su contrato e intentará ganarse un lugar. Martín Benítez, otro de los refuerzos, podría ocupar esta banda, o también cerrarse hacia el medio.
Delantera con un referente confirmado
En ofensiva, Leandro Díaz también arregló su continuidad y, hasta ahora, sería el dueño del puesto. Como alternativa aparece el inminente arribo de Manuel Brondo, de 23 años y con características más técnicas, quien llega para aportar en una zona que quedó diezmada tras las salidas de Lisandro Cabrera y Mateo Bajamich. El juvenil Carlos Abeldaño pide pista, mientras que Ramiro Ruiz Rodríguez aparece como una pieza interesante en ofensiva, aunque podría desempeñarse como extremo en lugar de hacerlo por el centro. No se descarta la posibilidad de sumar un punta más para generar mayor competencia.
La recta final del mercado
Los pasos a seguir para la CD son claros: Ham y Brondo deberían firmar sus respectivos contratos en las próximas horas; abrochar la llegada de un defensor central zurdo, evaluar la incorporación de otro delantero y mantenerse atentos ante las posibles ofertas por Laméndola y Sánchez. De esa manera, salvo algún imprevisto, el “Decano” podría retirarse del mercado con una buena noticia: la de haberse reforzado con el mayor tiempo de antelación posible para que los nuevos refuerzos se integren al grupo de la mejor manera antes del debut, el 23 de enero frente a Independiente Rivadavia en Mendoza.