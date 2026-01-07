Trump y petroleras de EEUU se reunirán para definir el acceso a las reservas en Venezuela

Por su parte, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, afirmó que el Gobierno norteamericano administrará directamente la salida del crudo venezolano hacia los mercados internacionales y que los ingresos resultantes serán depositados en cuentas bajo supervisión de Estados Unidos. “Vamos a poner en el mercado el crudo que esté saliendo de Venezuela, primero este petróleo atascado, y entonces, indefinidamente, hacia adelante, nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”, declaró Wright durante una conferencia realizada en Miami.