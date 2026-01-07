Trump y petroleras de EEUU se reunirán para definir el acceso a las reservas en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantendrá este viernes una reunión en la Casa Blanca con ejecutivos del sector petrolero, con el objetivo de analizar los planes de Washington respecto de la industria energética de Venezuela.
El anuncio fue realizado por la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien presentó la reunión como el primer acercamiento formal con empresas interesadas en el futuro del petróleo venezolano, en un contexto político y económico completamente redefinido.
“El encuentro es el viernes y es, simplemente, una reunión para discutir la enorme oportunidad que se presenta ahora mismo para estas compañías petroleras”, afirmó Leavitt ante periodistas, consignó Infobae.
La portavoz aclaró que se trata de conversaciones preliminares, enmarcadas en una coyuntura inédita para Venezuela, atravesada por la caída del liderazgo anterior en Caracas y por la intención de Estados Unidos de asumir un rol activo en la reorganización del sector energético del país sudamericano.
La petrolera estatal venezolana confirmó que negocia con EEUU la venta de crudo
En tanto, este miércoles la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) confirmó que se encuentra en conversaciones con Estados Unidos para avanzar en la comercialización de “volúmenes de petróleo”.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la compañía aclaró que las negociaciones se desarrollan bajo parámetros similares a los acuerdos vigentes con otras empresas extranjeras. “Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes", señaló.
Según precisó PDVSA, los diálogos se producen en el marco de la flexibilización de determinadas sanciones y apuntan a establecer las condiciones para el envío de crudo venezolano al mercado estadounidense, luego de varios años de limitaciones a las exportaciones.
Por su parte, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, afirmó que el Gobierno norteamericano administrará directamente la salida del crudo venezolano hacia los mercados internacionales y que los ingresos resultantes serán depositados en cuentas bajo supervisión de Estados Unidos. “Vamos a poner en el mercado el crudo que esté saliendo de Venezuela, primero este petróleo atascado, y entonces, indefinidamente, hacia adelante, nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”, declaró Wright durante una conferencia realizada en Miami.
“A partir de ahí, esos fondos pueden volver a Venezuela para beneficiar al pueblo venezolano, pero necesitamos tener ese poder y ese control de las ventas de petróleo para impulsar los cambios que simplemente deben ocurrir en Venezuela”, agregó.
Mientras tanto, el sector energético estadounidense recibió el anuncio con cautela. Wright reconoció ante empresarios y analistas que la recuperación plena de la industria petrolera venezolana demandará inversiones significativas. “Tomará decenas de miles de millones de dólares y un tiempo significativo revitalizar esta industria venezolana”, admitió el secretario de Energía. No obstante, destacó el potencial de los recursos del país sudamericano y anticipó un repunte importante de la producción en el corto y mediano plazo.
“La oportunidad es enorme”, afirmó, al tiempo que sostuvo que “en poco tiempo podrían obtener varios cientos de miles de barriles de petróleo adicionales al día”.
Por último, Wright remarcó el volumen actual de extracción pese a las dificultades de gestión: “Piensen en qué tan enormes los recursos deben de ser, si aún está produciendo 800.000 o 900.000 barriles al día después de esa mala administración”.