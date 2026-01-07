Secciones
"El pueblo ya eligió": María Corina Machado reclamó el liderazgo de Venezuela

La líder opositora aseguró que su coalición está lista para asumir el gobierno basándose en los resultados de 2024.

Hace 1 Hs

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, reivindicó el derecho de su coalición política a tomar las riendas del país tras la captura y extradición de Nicolás Maduro a Estados Unidos.

En una entrevista concedida al canal estadounidense CBS, Machado fue tajante ante los interrogantes que se abren sobre la transición: "El pueblo de Venezuela ya ha elegido".

Al ser consultada directamente sobre si ella debería ser la próxima líder de Venezuela, su respuesta no dejó lugar a dudas: "Absolutamente sí", afirmó, subrayando que su fuerza política cuenta con Edmundo González Urrutia como presidente electo, legitimado por los comicios de 2024. "Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo, como se nos ha encomendado", reiteró.

La postura de Machado marca un contrapunto con los primeros movimientos de la administración de Donald Trump. Si bien Estados Unidos reconoció en su momento a González como ganador tras las denuncias de fraude contra el chavismo, tras la operación militar del sábado el mandatario republicano deslizó la posibilidad de convocar a nuevas elecciones para "arreglar" el país.

Machado, en cambio, sostiene que el mandato popular ya fue otorgado. Cabe recordar que la dirigente ganó las primarias opositoras, pero tras ser inhabilitada por el régimen, fue sustituida por el diplomático Edmundo González, quien aglutinó el voto castigo contra Maduro.

Críticas a Delcy Rodríguez

La entrevista también sirvió para que Machado fijara su posición frente a Delcy Rodríguez, la ex vicepresidenta de Maduro que asumió como mandataria interina tras el vacío de poder y que ha mostrado disposición a colaborar con la Casa Blanca.

Machado desestimó cualquier intento de blanqueo de la funcionaria chavista. Declaró que Rodríguez "no es nada moderada" y aseguró que "nadie confía en ella", recordando el papel clave que desempeñó durante años en la estructura del régimen que hoy está siendo desmantelada.

Mientras la disputa política escala, aún persiste la incógnita sobre cuándo y cómo podrían regresar Machado y González a suelo venezolano para intentar materializar su reclamo de liderazgo en un país ocupado militarmente y en estado de conmoción.

