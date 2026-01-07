"El pueblo ya eligió": María Corina Machado reclamó el liderazgo de Venezuela

Al ser consultada directamente sobre si ella debería ser la próxima líder de Venezuela, su respuesta no dejó lugar a dudas: "Absolutamente sí", afirmó, subrayando que su fuerza política cuenta con Edmundo González Urrutia como presidente electo, legitimado por los comicios de 2024. "Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo, como se nos ha encomendado", reiteró.