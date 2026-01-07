Secciones
SociedadTecnología

La NASA cierra su biblioteca más grande y todo su material podría ser desechado

Muchos expertos repudiaron la medida que se convirtió en un antes y después en la historia de la ciencia espacial.

La NASA cerró permanentemente su histórica reserva. Foto: NASA La NASA cerró permanentemente su histórica reserva. Foto: NASA
Hace 2 Hs

El Centro de Vuelo Espacial Goddard, en Maryland, ya no volverá a ser el mismo. Tras décadas de ser el corazón intelectual de misiones que cambiaron nuestra forma de entender el universo, como los telescopios Hubble y James Webb, la biblioteca de investigación más grande de la NASA cierra sus puertas permanentemente.

Un satélite de la NASA captó una imagen inquietante de un tsunami gigante: los detalles sin precedentes

Un satélite de la NASA captó una imagen inquietante de un tsunami gigante: los detalles sin precedentes

Esta decisión, que se concretó formalmente en los últimos días, no es un hecho aislado. Se enmarca en un ambicioso proceso de reorganización del campus que implica el cierre de 13 edificios y más de 100 laboratorios para marzo de 2026, según informó el New York Times. El vacío que deja este espacio, que albergaba unos 100.000 volúmenes, genera una mezcla de nostalgia e incertidumbre en la comunidad científica.

Un proceso de descarte que genera polémica

El destino de los ejemplares es lo que más inquieta a los expertos y veteranos de la agencia. Si bien una parte del material será trasladada a depósitos gubernamentales para su conservación, otra gran cantidad de libros y documentos técnicos simplemente será desechada. La transición hacia lo digital parece ser el argumento central de las autoridades para justificar la medida.

Al respecto, el portavoz de la agencia espacial, Jacob Richmond, explicó que se revisarán los fondos del establecimiento durante los próximos meses para decidir qué se guarda y qué se elimina. "Este proceso es un método establecido que utilizan las agencias federales para disponer adecuadamente de la propiedad federal", detalló Richmond.

El impacto en la investigación científica

No solo se trata de libros; la biblioteca funcionaba como un punto de encuentro vital para ingenieros y técnicos. Informes recientes indican que, junto con el cierre del edificio, ya se retiraron equipos especializados y electrónica que fueron fundamentales para el desarrollo de naves espaciales, lo que para muchos representa una pérdida irreparable de patrimonio científico.

La medida también provocó reacciones en el ámbito político estadounidense. El senador demócrata Chris Van Hollen manifestó su descontento ante lo que considera un debilitamiento de la infraestructura de investigación. "Estos informes de cierres en Goddard son profundamente preocupantes", afirmó Van Hollen, quien se comprometió a seguir de cerca la situación para evitar que se afecte la innovación tecnológica.

La apuesta definitiva por el mundo digital

Este cierre en Goddard se suma a una tendencia que comenzó en 2022, según explicó el NYT. Desde ese año, siete bibliotecas físicas de la NASA en Estados Unidos dejaron de funcionar, reflejando un cambio de paradigma hacia recursos compartidos en la nube y herramientas de consulta remota.

A partir de ahora, los investigadores que necesiten consultar información histórica o específica deberán recurrir a servicios digitales como "Pregúntele a un bibliotecario". Aunque la tecnología facilita el acceso, para muchos científicos del centro fundado en 1959, la pérdida del contacto físico con el conocimiento marca un antes y un después en la historia de la exploración espacial.

Temas la NASA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los 10 autos más vendidos de diciembre 2025: el año cerró con un crecimiento del 50% de ventas

Los 10 autos más vendidos de diciembre 2025: el año cerró con un crecimiento del 50% de ventas

Lo más popular
¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán
1

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán

Osvaldo Jaldo, el señor enigma
2

Osvaldo Jaldo, el "señor enigma"

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en la capital
3

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en la capital

Fernando Juri atribuyó el colapso del sistema cloacal al crecimiento demográfico de San Miguel de Tucumán
4

Fernando Juri atribuyó el colapso del sistema cloacal al crecimiento demográfico de San Miguel de Tucumán

De Tucumán al exterior sin escalas: Tenemos un aeropuerto regional, no provincial
5

De Tucumán al exterior sin escalas: "Tenemos un aeropuerto regional, no provincial"

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?
6

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?

Más Noticias
Una provincia argentina inauguró una de las piletas más grandes de Sudamérica

Una provincia argentina inauguró una de las piletas más grandes de Sudamérica

Cancelaron el histórico Festival de La Salamanca en Santiago del Estero

Cancelaron el histórico Festival de La Salamanca en Santiago del Estero

El síntoma que confundió con estrés: tenía 24 años, tomaba 3 cafés por día y descubrió que era cáncer

El síntoma que confundió con estrés: tenía 24 años, tomaba 3 cafés por día y descubrió que era cáncer

¿Qué pasó con Bruce Willis?: el angustiante posteo de su esposa que encendió las alarmas sobre su supuesta muerte

¿Qué pasó con Bruce Willis?: el angustiante posteo de su esposa que encendió las alarmas sobre su supuesta muerte

Hay alerta amarilla por tormentas y naranja por altas temperaturas: ¿cuáles son las zonas afectadas?

Hay alerta amarilla por tormentas y naranja por altas temperaturas: ¿cuáles son las zonas afectadas?

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

Comentarios