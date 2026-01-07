La NASA cierra su biblioteca más grande y todo su material podría ser desechado

El Centro de Vuelo Espacial Goddard, en Maryland, ya no volverá a ser el mismo. Tras décadas de ser el corazón intelectual de misiones que cambiaron nuestra forma de entender el universo, como los telescopios Hubble y James Webb, la biblioteca de investigación más grande de la NASA cierra sus puertas permanentemente.
Esta decisión, que se concretó formalmente en los últimos días, no es un hecho aislado. Se enmarca en un ambicioso proceso de reorganización del campus que implica el cierre de 13 edificios y más de 100 laboratorios para marzo de 2026, según informó el New York Times. El vacío que deja este espacio, que albergaba unos 100.000 volúmenes, genera una mezcla de nostalgia e incertidumbre en la comunidad científica.
Un proceso de descarte que genera polémica
El destino de los ejemplares es lo que más inquieta a los expertos y veteranos de la agencia. Si bien una parte del material será trasladada a depósitos gubernamentales para su conservación, otra gran cantidad de libros y documentos técnicos simplemente será desechada. La transición hacia lo digital parece ser el argumento central de las autoridades para justificar la medida.
Al respecto, el portavoz de la agencia espacial, Jacob Richmond, explicó que se revisarán los fondos del establecimiento durante los próximos meses para decidir qué se guarda y qué se elimina. "Este proceso es un método establecido que utilizan las agencias federales para disponer adecuadamente de la propiedad federal", detalló Richmond.
El impacto en la investigación científica
No solo se trata de libros; la biblioteca funcionaba como un punto de encuentro vital para ingenieros y técnicos. Informes recientes indican que, junto con el cierre del edificio, ya se retiraron equipos especializados y electrónica que fueron fundamentales para el desarrollo de naves espaciales, lo que para muchos representa una pérdida irreparable de patrimonio científico.
La medida también provocó reacciones en el ámbito político estadounidense. El senador demócrata Chris Van Hollen manifestó su descontento ante lo que considera un debilitamiento de la infraestructura de investigación. "Estos informes de cierres en Goddard son profundamente preocupantes", afirmó Van Hollen, quien se comprometió a seguir de cerca la situación para evitar que se afecte la innovación tecnológica.
La apuesta definitiva por el mundo digital
Este cierre en Goddard se suma a una tendencia que comenzó en 2022, según explicó el NYT. Desde ese año, siete bibliotecas físicas de la NASA en Estados Unidos dejaron de funcionar, reflejando un cambio de paradigma hacia recursos compartidos en la nube y herramientas de consulta remota.
A partir de ahora, los investigadores que necesiten consultar información histórica o específica deberán recurrir a servicios digitales como "Pregúntele a un bibliotecario". Aunque la tecnología facilita el acceso, para muchos científicos del centro fundado en 1959, la pérdida del contacto físico con el conocimiento marca un antes y un después en la historia de la exploración espacial.