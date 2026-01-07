Revisión tarifaria de la luz: Jaldo aclaró qué parte del costo depende de la Provincia

En relación con la diversidad de posturas escuchadas, Jaldo aclaró que el Gobierno provincial garantizó igualdad de condiciones para todos los participantes. “Fueron todos los que opinaron a favor y todos los que opinaron con argumentos en contra. Se les dio la posibilidad a todos de que técnicamente puedan hacer los planteos que crean necesarios y convenientes, ya sea para dar un incremento en la tarifa de la luz o bien para mantener los valores actuales”, señaló.