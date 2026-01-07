Secciones
Revisión tarifaria de la luz: Jaldo aclaró qué parte del costo depende de la Provincia

El gobernador destacó la audiencia pública y adelantó que la decisión final se tomará en febrero.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió a la audiencia pública por la Revisión Tarifaria Integral (RTI) del servicio de distribución de energía eléctrica que presta EDET, realizada en Tucumán bajo la coordinación del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos (Ersept).

Al analizar el desarrollo de la audiencia, el gobernador remarcó el carácter legal e institucional del proceso y el valor de garantizar la participación. “Primero, estamos cumpliendo con la ley, como es el hecho de hacer una audiencia pública, y la importancia que tiene esto es que todos los sectores, acreditándose previamente, puedan ir y dar su opinión”.

En relación con la diversidad de posturas escuchadas, Jaldo aclaró que el Gobierno provincial garantizó igualdad de condiciones para todos los participantes. “Fueron todos los que opinaron a favor y todos los que opinaron con argumentos en contra. Se les dio la posibilidad a todos de que técnicamente puedan hacer los planteos que crean necesarios y convenientes, ya sea para dar un incremento en la tarifa de la luz o bien para mantener los valores actuales”, señaló.

El mandatario explicó que, tras esta instancia participativa, se abre un período de análisis antes de adoptar definiciones. “Ahora tenemos un plazo para tomar una decisión, que seguramente va a ser en el mes de febrero, cuando se produzca la próxima reunión con las autoridades que intervienen y que tienen jurisdicción sobre este tema”.

Jaldo también aportó precisiones sobre la estructura del costo del servicio eléctrico, con el objetivo de clarificar el alcance de la RTI. En ese marco, sostuvo: “La energía eléctrica tiene tres etapas: la generación, el transporte y la distribución. Muchas veces se incrementan las boletas, pero no por la distribución ni por EDET, sino por la generación o el transporte, que dependen del Gobierno nacional”.

Finalmente, afirmó que el análisis sobre el componente de distribución, que es competencia provincial, continuará en las próximas semanas. “El precio de la distribución se va a estar conversando en el mes de febrero; no sé ni el monto ni a partir de cuándo se empezará a aplicar”, concluyó, al destacar que las decisiones se adoptarán tras evaluar los aportes realizados en la audiencia pública.

