Audiencia por los servicios públicos: reclamaron eficiencia y que se quiten tasas de la boleta de luz

Aportes, quejas, solicitudes y reclamos de todo tipo surgieron en las ocho horas que duró la audiencia pública que se llevó a cabo el lunes por la Revisión Tarifaria Integral (RTI) del servicio de distribución de energía eléctrica que explota EDET. Decenas de usuarios y de representantes de distintos sectores de la sociedad civil participaron de modo presencial y virtual para hacer sus aportes en esta apertura de diálogo que estuvo comandada por el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept).
La empresa expuso primeramente su informe y su pretensión para los próximos cinco años. Luego fue el turno del Ersept que lidera José Ricardo Ascárate para explicar qué criterios de inversión, crecimiento y control se toman para confeccionar el cuadro del servicio. Se aseguró que se contemplarían las inquietudes de los expositores, las cuales fueron abundantes y con numerosos cuestionamientos o con planteos técnicos.
Situación en el interior
Los discursos con los tintes menos técnicos y quizá más políticos fueron desarrollados por el Defensor del Pueblo, Eduardo Cobos, y por el presidente del Frente de Organizaciones en Defensa de Consumidores y Usuarios (Fodecus), José García.
El ombudsman fue muy duro en sus conceptos respecto al servicio que se presta en comunas y municipios. “Si recorre el interior el servicio es pésimo. Por un viento se dejó sin energía a un tercio de la provincia”, protestó por los temporales de las últimas semanas. “Los transformadores en el interior se están incendiando”, reprochó y consideró que en esas localidades los usuarios son menospreciados a pesar de que pagan la misma tarifa de quienes viven en la Capital.
García, por su parte, intentó canalizar la voz de los usuarios. “Consideramos que al servicio le falta eficiencia y que la factura termina siendo bastante elevada para la prestación que realiza la operadora. “Venimos a cuestionar fuertemente a ese ítem que se denomina ‘cargo por uso de red’. Consideramos que le produce un serio daño al usuario. Antes existía lo que se denominaba ‘cargo fijo’, que se usa casi en todo el país, y es un costo que venía a cubrir la sustentabilidad de la empresa. En este ‘cargo por uso de red se nos va toda la plata. Preferimos volver a lo anterior”, dijo.
Tasas en la boleta
García también exigió que se cumpla con las disposiciones nacionales para la quita de tasas que encarecen la factura de electricidad. “Es tarea del Gobierno y del Ersept de empezar a limpiar la boleta y pagar solamente por el costo de energía; falta que pagués el pan del almacén”, ironizó con una boleta gigante en sus manos. Además, lanzó cuestionamientos hacia los concejales dado que en la factura está incluida una tasa retributiva municipal por el alumbrado público (Ordenanza Municipal 5414/25 en la Capital). “Hace un montón de tiempo hicieron una ordenanza porque los focos eran halógenos. Ahora tienen LED, pero jamás se reunieron para bajar esos costos”, mencionó y al final de su discurso despertó ciertos aplausos en una sala con más de 200.
Cargos inelásticos
El representante de la Unión de Usuarios de Consumidores, Miguel Francisco Paz, reclamó una RTI legítima para los más de 540.000 usuarios e hizo hincapié en que el cargo por uso de red (un cargo fijo calculado en base al promedio de consumo en los últimos 12 meses) es inelástico actualmente, por lo que no se ve reflejado el esfuerzo del usuario en la boleta. “Si el usuario ahorra y la factura no acompaña la tarifa, está mal diseñada”, mencionó. En ese sentido, pidió que se creen siete categorías (hoy hay cuatro) para evitar los “tarifazos” repentinos.
Criterios a revisar
El titular del Ersept, en tanto, visitó los estudios de LG PLAY para compartir sus impresiones sobre la audiencia que se llevó a cabo el lunes. El funcionario anticipó que se analizarán las observaciones planteadas en más de 200 presentaciones de usuarios y entidades. “Hubo reclamos muy bien fundamentados, como el de los promedios de consumo, que terminan castigando a quienes intentan reducir el gasto eléctrico. Hay que revisar esos criterios para que el esfuerzo del usuario tenga impacto en su factura”, afirmó. Insistió con que el nuevo cuadro tarifario se conocerá en las próximas semanas o en febrero.
En cuanto a las quejas que se escucharon por los cortes de luz y la situación en el interior, Ascárate dijo que el viento no daña los postes sino los árboles, que caen sobre el tendido y arrastran los postes. Además, consideró que la empresa debe mejorar la modalidad de trabajo, especialmente en las zonas rurales. El último 5% de usuarios suele ser el más vulnerable y el que más necesita una respuesta rápida”, expuso.
Respecto del aspecto económico, Ascárate subrayó que los últimos incrementos tarifarios en Tucumán han estado por debajo de la inflación. “La luz no puede aumentar más que los precios en el supermercado o los alquileres. Es un servicio público regulado, y el esfuerzo no puede ser mayor al que ya hace el conjunto de la sociedad”, sostuvo.
En tanto que al ser consultado sobre el estado general del servicio, Ascárate consideró que hubo avances en los últimos años: “la cantidad de cortes y la duración de las interrupciones se redujeron a la mitad respecto de la media nacional. No es una empresa que esté mal técnicamente”.
Determinación nacional
Quitan y se reducen los subsidios de luz
Ascárate se refirió al nuevo esquema nacional de subsidios que impactará en las próximas facturas de electricidad. “Desaparecen las tres categorías anteriores. Ahora habrá usuarios con subsidio y sin subsidio. Muchos sectores medios lo perderán, y además se reducirá la cantidad de energía subsidiada de 350 a 300 kWh. Eso tendrá un efecto directo en las boletas”, explicó.
El Gobierno nacional informó que los bloques de consumo base para la electricidad fueron fijados en: 300 kWh en enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre; 150 kWh en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre. Contarán con una bonificación del 50%.