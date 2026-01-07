Audiencia por los servicios públicos: reclamaron eficiencia y que se quiten tasas de la boleta de luz

Tasas en la boleta

García también exigió que se cumpla con las disposiciones nacionales para la quita de tasas que encarecen la factura de electricidad. “Es tarea del Gobierno y del Ersept de empezar a limpiar la boleta y pagar solamente por el costo de energía; falta que pagués el pan del almacén”, ironizó con una boleta gigante en sus manos. Además, lanzó cuestionamientos hacia los concejales dado que en la factura está incluida una tasa retributiva municipal por el alumbrado público (Ordenanza Municipal 5414/25 en la Capital). “Hace un montón de tiempo hicieron una ordenanza porque los focos eran halógenos. Ahora tienen LED, pero jamás se reunieron para bajar esos costos”, mencionó y al final de su discurso despertó ciertos aplausos en una sala con más de 200.