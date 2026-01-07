Jaldo, sobre el secuestro de casi 150 kilos de marihuana en Villa Luján: “Estamos golpeando fuerte al narcotráfico”

La Policía de Tucumán secuestró cerca de 150 kilos de marihuana durante un allanamiento realizado en la zona de Villa Luján, en San Miguel de Tucumán. El operativo fue destacado por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien lo vinculó directamente con la política de seguridad y lucha contra el narcotráfico que el Gobierno provincial viene implementando desde octubre de 2023.
Al referirse al alcance de las decisiones adoptadas desde el inicio de su gestión, el mandatario sostuvo: “Desde aquel 29 de octubre de 2023, que nos hicimos cargo del gobierno, hemos fijado una política en materia de seguridad y en materia carcelaria muy dura, muy eficiente y muy planificada, y hoy estamos teniendo los resultados, fundamentalmente ayudando al Gobierno nacional en la lucha contra el narcotráfico y poniendo en vigencia la Ley de Narcomenudeo en la provincia de Tucumán”.
En ese marco, Jaldo comparó las estadísticas de incautaciones y remarcó el fuerte incremento registrado en el último año. “Si comparamos el año 2024 con el 2025, en cocaína hemos incrementado casi un 300% la incautación, y en marihuana hemos incrementado un 1.600%. En 2025 hemos superado los 1.100 kilos de marihuana y otro tanto en cocaína”, afirmó.
Respecto al procedimiento concretado en Villa Luján, el Gobernador explicó que fue el resultado de un trabajo sostenido de investigación y coordinación institucional. “Lo de pasó es producto del trabajo de inteligencia que viene realizando nuestra Policía de Tucumán a través de las unidades especiales, con el acompañamiento de la Justicia de la provincia. Venimos de secuestrar casi 400 kilos de marihuana y ahora, en un nuevo operativo en San Miguel de Tucumán, se secuestraron cerca de 160 kilos”, señaló.
Jaldo aclaró que todos los detalles del operativo quedaron a disposición de la Justicia Federal y subrayó el impacto social que tienen este tipo de procedimientos. “Ustedes se imaginan esos 160 kilos distribuidos en la provincia de Tucumán y el daño que se le estaría haciendo a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a cualquier persona que consuma este tipo de sustancias”, advirtió.