Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en Villa Luján

Sospechan que se trataba de un centro de almacenamiento. Habrían alquilado un taller mecánico, que era empleado como fachada. Hay tres detenidos.

LA MERCANCÍA. Las decenas de paquetes fueron dispuestos en la calle, luego del operativo policial. LA MERCANCÍA. Las decenas de paquetes fueron dispuestos en la calle, luego del operativo policial.
Hace 2 Hs

Un allanamiento a un supuesto taller mecánico terminó con el secuestro de alrededor de 160 kilos de marihuana, que se encontraban almacenadas en el inmueble ubicado en San Juan al 1.800, en Villa Luján. Hay tres aprehendidos.

Una causa que se originó en Lastenia, por amenazas agravadas, llevó a la Justicia a ordenar una serie de allanamientos. Fue así como la Policía llegó hasta el inmueble, que se sospecha era utilizado como centro de acopio de la marihuana, para luego ser distribuida por provincias de la región.

La carga decomisada tendría un valor millonario de reventa y se investigan conexiones para desarticular la banda dedicada al tráfico de marihuana a gran escala.

