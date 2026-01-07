Jaldo, sobre el secuestro de casi 150 kilos de marihuana: “Estamos golpeando fuerte al narcotráfico”

Al referirse al alcance de las decisiones adoptadas desde el inicio de su gestión, el mandatario sostuvo: “Desde aquel 29 de octubre de 2023, que nos hicimos cargo del gobierno, hemos fijado una política en materia de seguridad y en materia carcelaria muy dura, muy eficiente y muy planificada, y hoy estamos teniendo los resultados, fundamentalmente ayudando al Gobierno nacional en la lucha contra el narcotráfico y poniendo en vigencia la Ley de Narcomenudeo en la provincia de Tucumán”.