Histórico: Argentina logró la clasificación y jugará los cuartos de final de la United Cup ante Suiza

El pasaje a la ronda de los ocho mejores tuvo un héroe inesperado y ajeno: el francés Arthur Rinderknech. Para que Argentina festejara, necesitaba que Italia no barriera su serie. En un partido para el infarto, Rinderknech salvó dos match points y le dio vuelta el encuentro a Flavio Cobolli por 6-7, 7-6 y 7-5 tras más de tres horas de batalla. Ese punto fue la llave maestra que destrabó el acceso para el equipo liderado en cancha por Sebastián Báez y Solana Sierra. Aunque Italia terminó ganando la serie de dobles y Francia quedó eliminada, la combinación de resultados dejó a la Argentina con el mejor coeficiente, volviéndose inalcanzable para el resto de los escoltas.