Histórico: Argentina logró la clasificación y jugará los cuartos de final de la United Cup ante Suiza

Tardó en llegar, pero tuvo recompensa. Tras la incertidumbre y la calculadora en mano, Argentina logró una histórica clasificación a los cuartos de final de la United Cup 2026. Es la primera vez que el conjunto nacional supera la fase de grupos en este certamen mixto, asegurándose su lugar como el mejor segundo de la sede gracias a un balance de cuatro victorias y dos derrotas en los partidos individuales de la Zona A.
El pasaje a la ronda de los ocho mejores tuvo un héroe inesperado y ajeno: el francés Arthur Rinderknech. Para que Argentina festejara, necesitaba que Italia no barriera su serie. En un partido para el infarto, Rinderknech salvó dos match points y le dio vuelta el encuentro a Flavio Cobolli por 6-7, 7-6 y 7-5 tras más de tres horas de batalla. Ese punto fue la llave maestra que destrabó el acceso para el equipo liderado en cancha por Sebastián Báez y Solana Sierra. Aunque Italia terminó ganando la serie de dobles y Francia quedó eliminada, la combinación de resultados dejó a la Argentina con el mejor coeficiente, volviéndose inalcanzable para el resto de los escoltas.
Un cruce de alto riesgo en la madrugada
Ya instalada en el cuadro de eliminación directa, la vara subirá considerablemente para la delegación nacional. Argentina se enfrentará en los cuartos de final a Suiza, ganadora del Grupo C con puntaje ideal. El equipo helvético cuenta con figuras de renombre mundial como el inagotable Stan Wawrinka y Belinda Bencic. Los fanáticos deberán madrugar para alentar a la Selección, ya que la serie decisiva se disputará este miércoles desde las 3, con transmisión de TyC Sports.
El resto del cuadro de cuartos de final también ofrece duelos de alto voltaje. Por el mismo lado de la llave de Argentina, Estados Unidos (campeón en 2023 y 2025) se medirá ante Grecia en un choque de candidatos, protagonizado por figuras como Taylor Fritz y Coco Gauff. En la parte baja del draw, Bélgica chocará contra República Checa, mientras que el anfitrión Australia aguarda por la definición del Grupo F, que se dirime entre Polonia y Países Bajos, para conocer a su adversario.
La United Cup, que reparte casi 12 millones de dólares en premios y puntos para el ranking ATP, entra en su etapa más caliente y sirve como la antesala de lujo para el primer gran objetivo del año: el Australian Open, que comenzará el próximo 18 de enero.