Secciones
LA GACETA
DeportesTenis

Histórico: Argentina logró la clasificación y jugará los cuartos de final de la United Cup ante Suiza

El equipo albiceleste avanzó por primera vez a esta instancia como el mejor segundo, beneficiado por el triunfo de Francia sobre Italia. Este miércoles a la madrugada, desde las 3, buscará el pase a las semifinales ante el conjunto helvético.

MEMORABLE. Argentina tuvo una destacada participación en la fase de grupos de la United Cup y lo coronó con una histórica clasificación a la próxima pase. El francés Arthur Rinderknech, el héroe del día. MEMORABLE. Argentina tuvo una destacada participación en la fase de grupos de la United Cup y lo coronó con una histórica clasificación a la próxima pase. El francés Arthur Rinderknech, el héroe del día.
Hace 1 Hs

Tardó en llegar, pero tuvo recompensa. Tras la incertidumbre y la calculadora en mano, Argentina logró una histórica clasificación a los cuartos de final de la United Cup 2026. Es la primera vez que el conjunto nacional supera la fase de grupos en este certamen mixto, asegurándose su lugar como el mejor segundo de la sede gracias a un balance de cuatro victorias y dos derrotas en los partidos individuales de la Zona A.

El pasaje a la ronda de los ocho mejores tuvo un héroe inesperado y ajeno: el francés Arthur Rinderknech. Para que Argentina festejara, necesitaba que Italia no barriera su serie. En un partido para el infarto, Rinderknech salvó dos match points y le dio vuelta el encuentro a Flavio Cobolli por 6-7, 7-6 y 7-5 tras más de tres horas de batalla. Ese punto fue la llave maestra que destrabó el acceso para el equipo liderado en cancha por Sebastián Báez y Solana Sierra. Aunque Italia terminó ganando la serie de dobles y Francia quedó eliminada, la combinación de resultados dejó a la Argentina con el mejor coeficiente, volviéndose inalcanzable para el resto de los escoltas.

Un cruce de alto riesgo en la madrugada

Ya instalada en el cuadro de eliminación directa, la vara subirá considerablemente para la delegación nacional. Argentina se enfrentará en los cuartos de final a Suiza, ganadora del Grupo C con puntaje ideal. El equipo helvético cuenta con figuras de renombre mundial como el inagotable Stan Wawrinka y Belinda Bencic. Los fanáticos deberán madrugar para alentar a la Selección, ya que la serie decisiva se disputará este miércoles desde las 3, con transmisión de TyC Sports.

El resto del cuadro de cuartos de final también ofrece duelos de alto voltaje. Por el mismo lado de la llave de Argentina, Estados Unidos (campeón en 2023 y 2025) se medirá ante Grecia en un choque de candidatos, protagonizado por figuras como Taylor Fritz y Coco Gauff. En la parte baja del draw, Bélgica chocará contra República Checa, mientras que el anfitrión Australia aguarda por la definición del Grupo F, que se dirime entre Polonia y Países Bajos, para conocer a su adversario.

La United Cup, que reparte casi 12 millones de dólares en premios y puntos para el ranking ATP, entra en su etapa más caliente y sirve como la antesala de lujo para el primer gran objetivo del año: el Australian Open, que comenzará el próximo 18 de enero.

Temas Sebastián BáezSolana Sierra
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Copa Davis: Javier Frana dio a conocer la lista para enfrentar a Corea del Sur y hay sorpresas

Copa Davis: Javier Frana dio a conocer la lista para enfrentar a Corea del Sur y hay sorpresas

Lo más popular
Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina
1

Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina

Karol G es muy humilde: las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño
2

"Karol G es muy humilde": las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?
3

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán
4

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo
5

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo

Nublado, pero con calor: cómo estará el tiempo este martes en Tucumán
6

Nublado, pero con calor: cómo estará el tiempo este martes en Tucumán

Más Noticias
El hermano del ex gobernador de Santiago del Estero y una colección de vehículos que lo conecta con el entorno de Pablo Toviggino

El hermano del ex gobernador de Santiago del Estero y una colección de vehículos que lo conecta con el entorno de Pablo Toviggino

Un tucumano corrió el Spartathlon, cruzó a nado el Río de la Plata y ahora va por la ultramaratón Brazil135

Un tucumano corrió el Spartathlon, cruzó a nado el Río de la Plata y ahora va por la ultramaratón Brazil135

La frase de Max Verstappen que sorprendió a Franco Colapinto y reflejó la pasión argentina en la Fórmula 1

La frase de Max Verstappen que sorprendió a Franco Colapinto y reflejó la pasión argentina en la Fórmula 1

El conmovedor video que publicó San Martín para anunciar a Lucas Diarte y Víctor Salazar

El conmovedor video que publicó San Martín para anunciar a Lucas Diarte y Víctor Salazar

Karol G es muy humilde: las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño

"Karol G es muy humilde": las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán

Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina

Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo

Comentarios