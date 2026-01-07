Cancelaron el histórico Festival de La Salamanca en Santiago del Estero

“Añoranza Santiagueña nace como una continuación de lo que en su momento fue la Fiesta del Violinero, que produje junto a Néstor Garnica. El año pasado la hicimos en Cosquín durante diez noches y este año volvemos a repetir la experiencia”, señaló. El productor remarcó que, ante la confirmación de que no se realizará La Salamanca, decidió apostar por este formato de peña para que Santiago del Estero no se quede sin un gran evento festivalero en esa fecha. “La idea es probar este año, ver cómo nos va y que la ciudad tenga su festival”, explicó al medio mencionado.