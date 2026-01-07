Cancelaron el histórico Festival de La Salamanca en Santiago del Estero

Los ánimos culturales vuelven a opacarse en el norte argentino con la cancelación, una vez más, del Festival Nacional de La Salamanca, el histórico evento que reunió a poetas y cantores durante calurosas noches en La Banda, Santiago del Estero. El intendente de la ciudad advirtió que tampoco habrá una edición 2026 y ya son tres años en que esta celebración no copa el usual Club Sarmiento. Sin embargo, se anunció un posible y sorpresivo reemplazo.
Tras idas, vueltas y múltiples rumores, Roger Nediani confirmó al medio El Liberal que el Festival de La Salamanca, realizado por años en la ciudad de La Banda, cuna de los referentes del folklore argentino, no se realizará en 2026. El intendente señaló que hasta último momento se evaluó la posibilidad de llevarlo a cabo con un presupuesto más acotado; sin embargo, se concluyó en que era mejor suspenderlo.
¿Por qué se suspendió el Festival de La Salamanca?
Nediani señaló que los motivos comprenden la situación económica actual y, fundamentalmente, la decisión de "darle prioridad a los sueldos del personal municipal, a las obras esenciales que necesita la ciudad y al transporte público", razones que también fundamentaron las cancelaciones de las ediciones 2024 y 2025.
"Lamentablemente, hoy como está la economía nacional, no podemos ser irresponsables en ese sentido y llevar adelante el evento para que después tengamos posiblemente problemas económicos con nuestros empleados y con nuestra actividad propia del municipio, como las obras y los servicios que tenemos que cumplir”, comentó el funcionario.
Por último, él recordó que, de haberlo recuperado este año, el festival iba a tener un sello indeleble que lo había distinguido en estos últimos tiempos: artistas santiagueños, particularmente bandeños, en la grilla. Pero esto quedará solo en planes, al menos para la marca de este festival, ya que para consuelo de muchos, parece que habrá un reemplazo.
"Añoranza Santiagueña": el posible encuentro
Ante la confirmación de esta nueva ausencia, comenzó a tomar forma una propuesta para que el fin de semana del 7 y 8 de febrero no quede en silencio. Bajo el nombre de "Añoranza Santiagueña", se gesta un nuevo encuentro folclórico que tendría como escenario el predio del Nodo Tecnológico.
Por estas horas, los organizadores de “Añoranza Santiagueña” aceleran las gestiones con "artistas nacionales de primer nivel", logrando asegurar dos jornadas consecutivas en el Nodo, según explicaron desde el medio Sunchales Día por Día. En diálogo exclusivo con La Mañana de Info, el productor del evento, Pancho Cáceres, explicó el origen de esta nueva propuesta y confirmó que surge como una continuidad de experiencias previas que tuvieron gran convocatoria.
“Añoranza Santiagueña nace como una continuación de lo que en su momento fue la Fiesta del Violinero, que produje junto a Néstor Garnica. El año pasado la hicimos en Cosquín durante diez noches y este año volvemos a repetir la experiencia”, señaló. El productor remarcó que, ante la confirmación de que no se realizará La Salamanca, decidió apostar por este formato de peña para que Santiago del Estero no se quede sin un gran evento festivalero en esa fecha. “La idea es probar este año, ver cómo nos va y que la ciudad tenga su festival”, explicó al medio mencionado.
Grandes referentes: la potencial grilla de "Añoranza Santiagueña"
El Festival Añoranza Santiagueña se realizará el 7 y 8 de febrero y contará con una fuerte presencia de artistas locales, además de algunos invitados de relevancia nacional, cuyos nombres serán confirmados en las próximas horas. Según adelantaron desde la producción, el lanzamiento oficial del evento se realizará mañana, donde se dará a conocer la grilla completa, pero por el momento están confirmados Raly Barrionuevo, Dúo Coplanacu, Peteco Carabajal, Horacio Banegas y Néstor Garnica.