Con obras, seguridad y una fuerte agenda de festivales, San Pedro de Colalao lanzó la temporada de verano

El delegado comunal de San Pedro de Colalao, Walter Mamaní, celebró el inicio de la temporada veraniega. “Hoy es un día histórico. Estamos muy contentos por la visita del gobernador y por todas las buenas noticias que trajo para nosotros”, expresó en diálogo con LA GACETA. Entre los hitos de la jornada, destacó la inauguración de una ampliación de la red de iluminación con cinco kilómetros de luces LED y la mejora de los servicios urbanos.
En materia educativa, Osvaldo Jaldo recorrió la obra de la escuela secundaria de San Pedro de Colalao y anunció la continuidad de la segunda etapa de ampliación del edificio. “Es una noticia muy importante para nuestra comunidad”, remarcó el delegado.
Otro de los anuncios centrales estuvo vinculado a la salud pública. Se inauguró la ampliación del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), que a partir de ahora funcionará como policlínica debido al incremento de prestaciones. “No solo se refuerza la atención para la temporada de verano, sino que estas mejoras quedan de manera permanente para los vecinos”, dijo Mamaní.
La visita también incluyó el lanzamiento del operativo de seguridad de verano, con refuerzo de controles y la entrega de vehículos para mejorar la prevención en la villa turística durante los meses de mayor afluencia.
En el plano turístico, el delegado resaltó la “fuerte decisión política” del gobernador de acompañar a las villas turísticas con inversión y servicios. “San Pedro tiene enormes bellezas naturales, pero eso debe ir acompañado de iluminación, seguridad y mejores servicios para que quienes nos visitan estén más cómodos”, sostuvo.
Finalmente, detalló el calendario de actividades para la temporada: el tradicional desfile de moda en la villa, la Fiesta de la Humita el sábado 17 con cartelera artística y concurso, los carnavales en febrero, el Festival del Quesillo y las celebraciones en honor a la Virgen, con actos centrales los días 7 y 11 de febrero.
Consultado en el Día de Reyes sobre un deseo para la comuna, el delegado fue contundente: “Para San Pedro, los Reyes se adelantaron. Con la visita del gobernador y las buenas noticias que trajo, estamos satisfechos, contentos y muy agradecidos. Todo esto mejora la calidad de vida de nuestros vecinos”.