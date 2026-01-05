Con obras, seguridad y una fuerte agenda de festivales, San Pedro de Colalao lanzó la temporada de verano

El delegado comunal de San Pedro de Colalao, Walter Mamaní, celebró el inicio de la temporada veraniega. “Hoy es un día histórico. Estamos muy contentos por la visita del gobernador y por todas las buenas noticias que trajo para nosotros”, expresó en diálogo con LA GACETA. Entre los hitos de la jornada, destacó la inauguración de una ampliación de la red de iluminación con cinco kilómetros de luces LED y la mejora de los servicios urbanos.