"Me engañaron con vos": Sabrina Rojas y Claudia Ciardone protagonizaron un explosivo cruce en vivo

En los últimos días, Ciardone volvió a ocupar el centro de la escena mediática luego de asegurar que Martín Migueles, actual novio de Wanda Nara, habría intentado seducirla mientras mantenía una relación con la empresaria. La modelo decidió ir de frente y mostró supuestos chats con el empresario en distintos medios, con la intención de alertar a la mayor de las hermanas Nara sobre “la verdadera cara” de quien tiene a su lado.