"Me engañaron con vos": Sabrina Rojas y Claudia Ciardone protagonizaron un explosivo cruce en vivo

Sabrina Rojas y Claudia Ciardone protagonizaron un explosivo cruce en vivo a raíz de un antiguo triángulo amoroso que ambas protagonizaron años atrás.
Todo comenzó cuando la conductora de América, quien actualmente reemplaza a Yanina Latorre al frente de Sálvese quien pueda (América TV) durante sus vacaciones, presentó a la modelo al inicio de una entrevista.
En los últimos días, Ciardone volvió a ocupar el centro de la escena mediática luego de asegurar que Martín Migueles, actual novio de Wanda Nara, habría intentado seducirla mientras mantenía una relación con la empresaria. La modelo decidió ir de frente y mostró supuestos chats con el empresario en distintos medios, con la intención de alertar a la mayor de las hermanas Nara sobre “la verdadera cara” de quien tiene a su lado.
El particular momento que protagonizaron Sabrina Rojas y Claudia Ciardone en "SQP"
En ese contexto, Rojas se comunicó con Ciardone vía móvil para profundizar en el tema. Sin embargo, la entrevista dio un giro inesperado cuando la conductora trajo a colación un viejo conflicto personal entre ambas.
“Me acordé de algo de nuestra juventud”, lanzó Rojas al comienzo de la nota, antes de revelar que en el pasado se habían enfrentado por un hombre. De inmediato aclaró que no se trató de Luciano Castro, el padre de sus hijos: “Yo fui engañada con Claudia Ciardone, me acabo de acordar, no fue el padre de mis hijos”.
Acto seguido, la conductora amplió el recuerdo: “Yo la encaré en un baño, ¿te acordás? Éramos muy jóvenes y ese chico era muy tremendo”, remató.
Durante ese momento, Ciardone optó por mantenerse en silencio, sin realizar comentarios. Fueron las panelistas del programa quienes se encargaron de aclarar que la persona a la que hacía referencia Sabrina era Hernán Caire.
Cabe recordar que la entonces bailarina y el conductor mantuvieron una relación de tres años a fines de la década del 90, vínculo que terminó envuelto en fuertes rumores de infidelidad por parte de él.
Para cerrar el tema, Carla Conte le preguntó a la modelo si Rojas la había “agarrado de los pelos” en aquella oportunidad. Ante la consulta, Ciardone respondió con énfasis que no.