El síntoma que confundió con estrés: tenía 24 años, tomaba 3 cafés por día y descubrió que era cáncer

Una cirugía de urgencia y una verdad oculta

Lo que los médicos descubrieron fue alarmante: Selena tenía un nódulo de 3,8 centímetros que llevaba creciendo en su cuerpo entre tres y cuatro años. Pero la pesadilla se profundizó cuando los estudios confirmaron que el cáncer se había extendido a los ganglios linfáticos.