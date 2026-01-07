El juicio contra Maduro involucra la revisión de documentos y grabaciones que abarcan 25 años

Durante esta etapa -conocida como “descubrimiento de pruebas”- el Departamento de Justicia de EEUU deberá poner a disposición de la defensa la totalidad de la documentación recolectada, que incluye declaraciones de informantes de la DEA, movimientos financieros y reportes de inteligencia. Dado que una porción sustancial de ese contenido involucra información sensible para la seguridad nacional, el tribunal aplicará la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA), un régimen que delimita qué elementos pueden ventilarse en un juicio público y cuáles deben permanecer bajo secreto. La experiencia indica que este mecanismo suele provocar demoras significativas en los plazos.